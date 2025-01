Bentornato campionato, ciò che mancava in tante piazze alla ricerca della gloria perduta. Il weekend ha registrato 29 partite in cui bisognava anche smaltire un po’ di eccessi natalizi. Le squadre di testa non si sono fatte distrarre, le inseguitrici hanno messo in mostra colpi importanti, quelle pericolanti sperano nell’efficacia del mercato. Ora, il punto dei quattro gruppi.

Girone A

Il sabato del pallone regala un settebello al Kratos, che sconfigge in maniera palese Geppino Netti e conquista il pur platonico titolo di campione d’inverno. Sette i gol fatti, sette le distanze dalla Themesen che molto rimaneggiata non va oltre lo 0-0 ad Acri, avanzano nel frattempo due squadre interessanti in zona playoff. San Lucido vince 4-1 su Mirto, Bisignano fa tris nel derby cratense contro la Luzzese. Riscatto del Corigliano per 2-1 su Fuscaldo, la domenica è foriera di positività per il Diamante, che si impone 3-1 a Spezzano. Pari e rimpianti tra Trebisacce e San Marco: 2-2 e mancata occasione per dare una sterzata nelle parti basse della classifica.

Girone B

Trionfano le prime quattro del girone, che rimangono in tutto a tre punti di distanza. Classifica molto corta in testa, tutto potrà ancora succedere nelle prossime settimane. Il Marca festeggia in testa col tris sulla Garibaldina, al secondo posto il Rocca di Neto col 2-1 sulle Stelle Azzurre. Terza la Silana, vincendo 2-1 sul Cirò Marina in una partita abbastanza combattuta, mentre la quarta piazza resta sicura per il Real Cosenza, di corto muso sul San Mauro ultimo in classifica. Da segnalare anche il 5-2 dello Scandale sul Cus, nonché il colpaccio del Decollatura di misura sul campo della Brutium. A reti bianche Cutro-San Mango.

Girone C

Soverato e Promosport restano in testa con due gare vinte ma in maniera diversa. I primi vincono per 5-1 comodamente in casa sulla Prasar, i lametini si impongono per 2-1 fuori casa contro il Palermiti. Distanze che cominciano a diventare più marcate con le tante squadre che si affacciano un po’ in zona playoff e un po’ a ridosso. Non è un caso come ci siano due risultati simili a congelare le inseguitrici: terminano 2-2 Montepaone-Bivongi e Taverna-Pizzo. Scendendo di qualche casella, Sant’Onofrio corsaro 2-1 sul Piscopio, pari tra Laureana e Fabriziese 1-1, la Rombiolese nell’anticipo supera in rimonta la Sersalese per 3-2 fuori casa.

Girone D

L’allungo del Polistena si registra al sabato, ringraziando anche la nuova squadra che occupa il secondo posto nel torneo. Ora per i rossoverdi è a quattro punti il margine di distanza, dopo la vittoria per 2-1 contro il Roccella: un testa-coda non così scontato, tutto sommato. Il colpo di giornata è del Taurianova, che supera il Catona sul campo per 2-0 e nella graduatoria di un punto. Cinque le gare di sabato, a completare il cartello vasto degli anticipi due gare finite in parità: Bagnarese-Lazzaro 0-0, San Gaetano-Siderno 1-1, vince il Gallina sull’Ardore 2-1. Tre gare infine di domenica, tanti i gol segnati e le indicazioni tra zona playoff e salvezza. Il Rizziconi vince 2-1 sulla Gallinese, ancor più ricca di pathos la gara tra Città di Siderno-Gebbione 3-2, pareggiano con una rete per parte Campese e Bovese.