Nella quarta giornata sono ben cinque i team che arrivano a punteggio nei loro rispettivi gironi e punteranno a ripetersi, a patto anche di superare le condizioni climatiche impervie. Non si giocherà dove è diramata l’allerta rossa, potrebbe non giocarsi nel caso di allerta arancione

I team di Prima Categoria sono reduci in campo da qualche polemica (con dei ricorsi tutti da seguire), nonché dalle gare di Coppa che hanno dato poi ulteriori indicazioni ai tecnici. Si torna a giocare oggi e domani: ricco il menù dei quattro gironi ma vi è la grossa incognita delle burrasche previste in tutta la regione.

La LND Calabria ha chiarito quali saranno i criteri da rispettare: non si giocherà dove è diramata l’allerta rossa, potrebbe non giocarsi nel caso di allerta arancione se i comuni riterranno opportuno chiudere gli impianti sportivi o se le squadre in trasferta avranno oggettive difficoltà nel raggiungere i campi. In attesa di ulteriori sviluppi, ecco il quadro previsto girone per girone (almeno sulla carta, a questo punto).

Girone A

Quattro gare oggi e diversi spunti per gli appassionati. Le due squadre cratensi di scena a Montalto hanno impegni di media portata. Kratos-San Lucido è da seguire per l’agonismo che non mancherà di certo, Bisignano-Spezzano per capire se i locali avranno preso provvedimenti per i tanti gol subiti. Fuscaldo-Geppino Netti è una gara che darà già punti salvezza importanti, Rangers Corigliano-Real Trebisacce una sfida aperta a ogni pronostico, vedendo il ruolino iniziale delle due compagini.

Domenica ecco un bel quesito: chi fermerà la musica di Themesen e Acri? I primi ospiteranno il Mirto Crosia, i rossoneri il San Marco: in caso di nuova vittoria, andrebbero a quota 12 facendo bottino pieno. A chiudere la partita tra Roggiano-Diamanti Caselli, mentre la Luzzese (in formissima) dovrà osservare il turno di riposo.

Girone B

Due gli anticipi odierni, partendo da San Fili-San Mauro Marchesato (orario consueto delle 15.30), mentre Marca-Stelle Azzurre si giocherà alle 16.15. Domenica con ben altri spunti, partendo da Rocca di Neto-Brutium: i padroni di casa hanno vinto tre gare su tre, presentato la squadra in paese e viaggiano sulle ali dell’entusiasmo. Quest’ultimo non dovrà mancare in Cus Cosenza-Decollatura, tra squadre che cercano ancora una quadra, mentre Garibaldina-Cutro potrà regalare anche qualche sorpresa. A chiudere il quarto turno in questo girone le gare tra Scandale e San Mango, nonché Silana-Real Cosenza. Sarà ferma Cirò Marina.

Girone C

Le sette gare di questo girone si giocheranno tutte domani, valutando i primi effetti del meteo. Il rischio di qualche rinvio potrebbe allargare un po’ a fisarmonica la classifica, guardando alle gare disputate. Seguendo un ordine alfabetico, partiamo da Bivongi Pazzano-Palmi, con i locali che vorranno riscattarsi dopo i cinque gol presi in Coppa. A sua volta anche la Rosarnese cercherà maggior gloria in campo, affrontando in trasferta il Laureana. Pino Donato-Palermiti, Piscopio-Città di Soverato, Real Fabriziese-Promosport Lamezia, Real Montepaone-Sersale e Rombolese-Prasar le altre sfide di questo girone, mentre riposeranno i ragazzi del Sant’Onofrio. Mercoledì 23, per altro, Real Montepaone e Prasar recupereranno il match sospeso circa due settimane fa sullo 0-0.

Girone D

In questo girone ben sei gare su otto si disputerebbero questo pomeriggio. Polistena e Catona cercheranno un nuovo allungo in classifica, dovendo affrontare però due trasferte insidiose sul piano tecnico. I rossoverdi saranno di scena a Gallina, il Catona invece a Lazzaro. Tra qualche ora attenzione anche agli altri quattro incontri rimasti nel primo stacco: Ardore-Bovese, Bagnarese-Siderno, Gebbione-Gallinese, Taurianova-San Gaetano. Domani, infine, solamente due posticipi. Campese-Rizziconi e Città di Siderno-Roccella saranno le gare da seguire nell’ultimo girone, geograficamente parlando, della Prima Categoria calabrese.