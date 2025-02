Ricca giostra del gol nel ventesimo turno della Prima categoria calabrese. Nei quattro gironi non manca la verve sia per le squadre che puntano alla promozione, ma anche (e soprattutto) per quelle che vorranno mantenere la categoria a tutti i costi.

Girone A

È successo un po’ di tutto partendo dalle contese del sabato. Il San Lucido esce dallo stato di crisi mandandoci invece il Bisignano con il 4-2 in rimonta esterno. Continuità importante per Luzzese (2-0 alla Geppino Netti) e Corigliano per 3-0 sullo Spezzano, da notare come gli ionici sono in netta ascesa nelle ultime settimane, mentre il Mirto conquista tre punti in maniera incredibile a Fuscaldo, vincendo per 6-4. Le gare giocate ieri pomeriggio hanno confermato l’attitudine playoff di tre squadre molto rodate davanti al pubblico casalingo. Acri-Trebisacce 3-0, Roggiano-San Marco 2-1 e Themesen-Diamante 3-1 chiudono un ventesimo turno con una buona qualità complessiva, considerando come molte squadre in zona playoff poi si affronteranno nel prossimo mese.

Girone B

Le gare in anticipo hanno regalato sorrisi e certezze per le squadre cosentine. Il Cus ha battuto 2-1 il San Mauro, fa ancora meglio il Marca per 4-1 sul Decollatura. Resta in testa al campionato il Real Cosenza, che conquista un 2-1 prezioso sul campo della Garibaldina, stesso risultato per altro delle Stelle Azzurre a Cirò in zona salvezza. Si allontana un po’ dal vertice la Silana, che non è andata oltre l’1-1 interno contro un tenace Brutium Cosenza. Scandale resta attaccato alla zona playoff col 2-1 contro il Cutro, infine San Fili-San Mango ha regalato un ulteriore motivo di festa per i tifosi locali con un poker che rianima un po’ il team dopo una stagione non così eccellente sinora.

Girone C

Nell’unico match giocato al sabato il Piscopio mostra la sua continuità verso l’alto, vincendo di misura contro il Palermiti. Passando alle contese domenicali, la Promosport è tornata in testa con il pari esterno per 1-1 contro il Bivongi, nelle zone alte della classifica da registrare anche il bel 3-0 del Pizzo a Sant’Onofrio. Nello scontro diretto in zona playoff da lodare anche il Soverato, di corto muso ha sbancato nel recupero il campo del Montepaone, il pareggio per 1-1 tra Real Fabriziese e Prasar è sembrata un’occasione persa per entrambe. Al contrario, in zona salvezza, Laureana show sulla Sersalese, superata in campo e in classifica con cinque gol, pari con emozioni tambureggianti tra Mileto e Rosarnese sul 2-2.

Girone D

Il Polistena è rimasto in testa con una prestazione di peso sul campo del Città di Siderno, 0-1 nel posticipo del giorno di festa. Sette invece le gare giocate sabato pomeriggio con diverse emozioni sparse un po’ su tutto l’hinterland reggino. Il Catona con Catalano fa festa contro la Bovese, il Taurianova nel match a porte chiuse ha liquidato il Rizziconi con un 3-2 di sostanza. Emozioni in scala segnalando la seconda vittoria di fila del Roccella, blitz esterno per 2-0 sul campo della Bagnarese, poker dell’Ardore sulla Gallinese e distanze in zona playout che sono un po’ più corte. Dalla zona calda vuole uscire il Lazzaro (3-0 sulla Campese), il Gallina con l’1-0 sul San Gaetano ancora ultimo in classifica, mentre il Gebbione ha superato internamente il Siderno sul 4-3.