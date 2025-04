C’è una parte sportiva del territorio di Sant’Umile che sta letteralmente contando le ore. Il count down è ormai iniziato per il Kratos Bisignano, sempre più vicina a raggiungere il salto di categoria dopo un campionato comandato senza grossi affanni. Non avrà rubato spesso l’occhio con risultati roboanti, ma ha sempre avuto la meglio sugli avversari con concretezza e lucidità. A una difesa molto solida, si aggiunge un centrocampista che abbina quantità e qualità, senza dimenticare l’attacco con elementi di indubbia esperienza a segnare gol spesso pesanti.

Al momento, 20 vittorie, un solo pari e due sconfitte con 59 gol fatti e 12 subiti rappresentano un bottino di tutto rispetto per una delle squadre che è stata maggiormente performante in questa stagione, dove l’unico leggero rimpianto può esser rappresentato dall’andamento dei derby con tre sconfitte (di cui una a tavolino) tra campionato e coppa contro il Bisignano. Resta però il fatto di aver completato una sorta di ciclo col percorso del Kratos che, in un lustro, sta trovando così appagamento, ottenere un nuovo salto di categoria consentirà alla comunità di Bisignano di avere una squadra in Promozione a distanza di anni.

Addirittura è dal 2008-09 non si gioca in terra cratense per quanto riguarda il secondo livello regionale calabrese, stiamo parlando dei tempi del Sant’Umile Bisignano Mongrassano. Si chiamava proprio così e fu un esperimento nato e cessato nel corso di una stagione. La squadra aveva preso la denominazione del santo cratense, abbinando il nome del territorio che ospitava le gare a quello del paese limitrofo che aveva ottenuto sul campo il titolo che – ai tempi – aveva fatto un grande slam. La squadra si collocò in zone altissime nel girone d’andata, poi riuscì a raggiungere i playoff con un ritorno pesantemente condizionato anche dal poco affetto della piazza e con gare giocate davanti a trenta-quaranta spettatori.

Molto più seguita, ovviamente, è la squadra che sta dominando questo campionato, tornando al presente. I match casalinghi sul terreno della Soccer Montalto, considerando l’indisponibilità del campo comunale “Francesco Attico” di Bisignano, hanno registrato numeri importanti sul piano del tifo. Tra due giorni sarà prevista una pacifica “invasione” a Fuscaldo, la vittoria garantirebbe ai gialloblu di poter tornare a casa da campioni a far partire la sfilata tra le vie del centro storico.

Per il prossimo futuro, comunque, gli incontri casalinghi si giocheranno proprio in terra cratense, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici, Lucantonio Nicoletti: «Il team ha fatto un grande lavoro in campionato e sono ben felice di annunciare che, per l’inizio della prossima stagione agonistica 2025-2026, tornerà sicuramente in campo proprio nel nostro stadio Attico di Bisignano, completamente modernizzato».