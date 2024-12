I quattro gironi andranno in pausa dopo il dodicesimo turno. Al momento in testa Kratos Bisignano, Rocca di Neto, Soverato e Catona: cercheranno con una vittoria di confermarsi e poter brindare alle prossime feste, ma non sarà facile mantenere salda la lucidità

L’anno solare del calcio dilettantistico, almeno in Prima categoria, terminerà con gli incontri previsti in questo weekend. 29 partite suddivise in questo weekend, un po’ anticipate ad oggi, il resto domani pomeriggio: non mancherà qualche (eventuale) Babbo Natale sugli spalti nonché un clima di agonismo ben marcato.

Girone A

Il Kratos si trova ora a gestire un vantaggio di ben cinque punti con una gara in meno: nel derby cratense sul terreno della Luzzese cercherà ulteriori conferme. Nella giornata odierna piena sfida playoff tra Fuscaldo e Bisignano, interessanti anche il confronto Geppino Netti-San Lucido, più marcato invece potrebbe essere Diamante-Real Trebisacce. Domenica di buon interesse partendo dall’Acri, che tornerà in campo sul campo del Roggiano: una gara importante nelle zone alte della classifica, come quella del Themesen in casa contro il Rangers Corigliano. A chiudere Mirto-Spezzano con umori decisamente rivolti alla salvezza.

Girone B

Un solo anticipo, come sempre sarà il Marca ad aprire le danze nell’incontro odierno contro la Silana:la terza contro la seconda in classifica. A tutto ciò assisterà il Rocca di Neto, impegnato domani sul campo del Cirò, una vittoria comunque consentirà di allungare su una inseguitrice. Ben diverso il discorso per le restanti zone playoff, il Real Cosenza chiederà spazio a Decollatura, lo Scandale sarà impegnato a San Fili, la Brutium contro le Stelle Azzurre. Impegno di media portata anche per il Cutro sul terreno del San Mango, la classifica corta ora invece registrerà il match tra Cus Cosenza e Garibaldina come scontro salvezza: con un po’ di continuità potrebbero anche uscire dalle zone calde e riaffacciarsi nella parte destra.

Girone C

Due match oggi, cinque domani pomeriggio. Si partirà con Pizzo-Palermiti, che si giocherà a Rombiolo con un limite di 200 spettatori, in contemporanea a Promosport-Soverato: ottima occasione per i lametini di agganciare la capolista con una vittoria. Restando in alta classifica, domani pomeriggio attenzione anche a Bivongi-Piscopio, alla ricerca di un salto definitivo di qualità. Mileto cercherà punti contro la Laureana ultima in classifica, Taverna sarà atteso da un Sant’Onofrio trasformato nelle ultime settimane. A chiudere il turno: Prasar-Sersalese, Real Fabriziese-Montepaone, squadre che hanno lasciato tanti punti per strada.

Girone D

Perfetta parità nella distribuzione degli incontri, anche guardando alla qualità degli stessi. Gioca di sabato la capolista Catona contro la Campese, vincendo chiuderà comunque l’anno in testa. Bagnarese-Città di Siderno sarà una contesa con buona qualità, Gebbione-Gallina forse impostata sulla prudenza, Lazzaro-Roccella uno scontro salvezza vero e proprio. Domani pomeriggio il Polistena – dopo aver battuto il Catona mercoledì in Coppa - sarà chiamato a ripetersi sul non facile terreno del Siderno 1911, il Taurianova terzo in solitaria invece combatterà con… Ardore. Altri due match per chiudere il programma: Bovese-Rizziconi e Gallinese-San Gaetano.