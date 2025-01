Il weekend calcistico in Prima Categoria è stato caratterizzato dalle emozioni dei campi e ciò non era scontato, considerando come la vigilia dei match sia stata funestata dall’allerta meteo in tutta la regione. Come sempre andiamo a riepilogare il ricco fine settimana di emozioni nei 29 incontri della terza serie calabrese.

Girone A

La marcia del Kratos Bisignano continua e non potrebbe essere altrimenti: sconfitto 2-1 il Diamante e distanze sempre più evidenti rispetto alla seconda in classifica. In questo caso, si affaccia per la medaglia d’argento – per la prima volta il Bisignano, trionfante 5-2 sul Mirto e trascinata da un super Vico Santiago, che non è l’unico protagonista sudamericano del girone. Tocca a Diaz fare addirittura meglio con la quaterna realizzata in San Lucido-San Marco 3-4, esordio positivo per mister Triolo nel 3-1 tra Rangers Corigliano e Geppino Netti. Passando alle gare di ieri pomeriggio, l’Acri si riscatta e trova una vittoria interna contro la Luzzese per 2-0, convince anche il Roggiano per 2-1 sul Fuscaldo, il pari in zona salvezza 1-1 tra Spezzano e Real Trebisacce non cambia le gerarchie in classifica.

Girone B

L’anticipo sorride al Real Cosenza, 2-0 sul Cutro. Altri sei match ieri partendo dal blitz esterno del Marca, 1-0 a San Fili: i cosentini arrivano a ben sei lunghezze dal gruppo delle inseguitrici, che hanno però una gara in meno. Giornata con tanti gol in questo girone, cinquina del Brutium al San Mango, 4-1 dello Scandale su Cirò Marina. Bella la prestazione esterna per i silani delle Stelle Azzurre per 3-2 sul Garibaldina, un colpo esterno che si abbina perfettamente alla giornata praticamente per la San Giovanni in Fiore calcistica col 3-0 della Silana sul Decollatura. L’unico pari del gruppo è arrivato in maniera inattesa: a sorpresa, è terminata 1-1 Rocca di Neto-San Mauro.

Girone C

Tutte le gare si sono disputate ieri pomeriggio, due le squadre che chiudono l’andata da campioni d’inverno ma con il numero di punti minimo guardando all’intera categoria. Soverato e Promosport Lamezia salgono a 27, frutto di due pareggi conquistati contro Sersalese e Piscopio. Ne approfitta per risalire in classifica il Taverna per 3-2 sulla Prasar, così come il Bivongi con un’incredibile cinquina sul campo del Mileto, che nella prima parte della stagione era tra le migliori difese del campionato. Bivongi con una gara in meno ed eventualmente pronta per il primato in futuro, mentre ha avanzato le sue pretese anche il Montepaone (3-2 sul Pizzo), in zona salvezza colpo ulteriore del Sant’Onofrio (1-0 sulla Laureana), respiro per il Palermiti col 2-1 sulla Rosarnese.

Girone D

Il Polistena è inarrestabile, la quinta vittoria di fila è arrivata in scioltezza: 6-0 sul San Gaetano e vetta sempre più solida per il gruppo rossoverde, che mantiene il Taurianova a quattro punti. La compagine giallorossa resta solida al secondo posto con 2-0 sulla Gallinese, nelle gare del sabato da registrare anche il tris esterno della Bovese sul Gallina, il pari senza grossi sussulti con lo 0-0 tra Lazzaro e Gebbione, nonché il 2-1 della Bagnarese sull’Ardore. Tre i match della domenica, partendo dal Catona che ha riscattato l’eliminazione dalla Coppa Calabria battendo per 2-1 il Città di Siderno. Rotondo 4-0 per la Campese sull’altra squadra di Siderno, di misura il successo del Rizziconi sul Roccella.