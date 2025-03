I quattro gironi del massimo torneo regionale hanno regalato emozioni e suspence in questo weekend. Ventisei partite appassionano i tifosi un po’ in tutti gli angoli della Calabria dopo una settimana non certo facile

Tornare in campo per dare il massimo è sempre l’obiettivo di tutte le squadre in Prima Categoria. Sono state 26 le gare messe a referto ufficialmente rispetto alle 29 in programma, considerando intanto il doveroso rinvio del match del Real Cosenza (dopo l’incidente accaduto ad alcuni tesserati). Una gara nel reggino è stata sospesa col risultato ampiamente incamerato, un’altra invece… non si è giocata per il ritiro di un club. Girone per girone, come sempre, riepiloghiamo quanto ha offerto il campionato.

Girone A

L’impresa di questo 21° turno è del Bisignano, che ha sconfitto nel derby 2-1 il Kratos, reduce da dieci vittorie di fila. Prete e De Biase siglano l’impresa che ridà ora un pochino più di pepe per il primato, fermo restando come i gialloblu siano comunque avviati verso il salto di categoria. Nelle gare di sabato da registrare il poker del Corigliano a San Lucido, gli ionici sono sempre più accreditati per un rilancio in zona playoff, il blitz del Fuscaldo 2-0 a Diamante e il comodo 3-0 della Themesen a San Marco. Negli incontri di domenica, lo Spezzano mette paura all’Acri, ma i rossoneri conquistano in trasferta l’intera posta in palio per 4-2, corsara la Luzzese a Mirto 2-0 e il risultato senza dubbio più eclatante riguarda il Real Trebisacce che ha vinto 1-0 sul Roggiano.

Girone B

Rinviata Real Cosenza-Scandale, nell’unico anticipo di sabato il Cutro ha vinto di misura sul San Fili. Quattro gare ieri pomeriggio, complice anche il ritiro del San Mango avvenuto praticamente a ridosso dell’incontro contro il Cus. Big match senza dubbio quello tra Rocca di Neto e Silana finito 1-1: un punto che soddisfa molto di più gli ospiti, che hanno appena cambiato allenatore. È la giornata dei pareggi con un gol a testa, seguono questa scia anche gli incontri tra Brutium e Garibaldina, nonché Decollatura-Cirò Marina. Ha siglato una rete in più il Marca e tanto è bastato per conquistare la vittoria sul campo di un volitivo San Mauro, ritrovando provvisoriamente anche la vetta del torneo.

Girone C

Col minimo scarto il successo della Promosport sul Sant’Onofrio, i lametini restano in testa alla classifica dopo una gara non così facile. Domenica ricca di gol partendo proprio dall’altra capolista, il Taverna ha superato 4-2 il Piscopio ed ha dato un bel segnale ai tifosi. Il ruggito è arrivato anche dalle squadre che lottano in fondo, a rendere orgogliosi i sostenitori in casa: Prasar-Bivongi è terminata sul 3-3, il Palermiti ha fatto addirittura meglio, conquistando il 4-3 contro il Montepaone nonché tre punti d’oro lì in basso. Più contenuto ma ugualmente prezioso il 2-0 del Soverato sul Laureana, chiudono la giornata due risultati sul 3-1: la Rosarnese, alle undici di mattina, ha prevalso sulla Fabriziese, Mileto ha trovato il riscatto sul campo della Sersalese.

Girone D

Il Polistena cercava continuità e l’ha ottenuta senza dubbio col successo contro la Bagnarese: 5-1 nel match interno disputato con buona lena dai rossoverdi, battendo un avversario a ridosso dei playoff. Sospesa sullo 0-5 San Gaetano-Città di Siderno, il risultato dovrà essere solo ratificato in settimana dal Giudice Sportivo. Nel giorno di festa fari puntati sulle inseguitrici che hanno superato i loro avversari con una rete in più Il Catona si è imposto sul campo della Gallinese per 2-1, corsara anche Taurianova di corto muso sulla Campese. In coda non si ferma più il Roccella col 2-0 sul Gebbione utile almeno ad agguantare il terzultimo posto occupato dall’Ardore (1-1 a Siderno). Infine, Rizziconi quarto grazie al 2-1 contro il Gallina insieme alla Bovese, che non è andato oltre lo 0-0 interno contro Lazzaro.