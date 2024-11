Ultime 5 gare di campionato per il girone A, C e D e ultime 3 per il girone B della Prima Categoria Calabrese, esiti incerti in quasi tutti i raggruppamenti. Facciamo il punto nei quattro gironi.

Girone A (15 squadre partecipanti)

Tutto ancora in bilico per la vittoria del campionato, a darsi battaglia il Rangers Corigliano a quota 59 (19 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) e il Malvito con 58 punti (18 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta), distanziati quindi da un solo punto in classifica. Al 3° gradino il Kratos Bisignano con 46 punti inseguito dal Bisignano con 44, al 5° posto la Luzzese chiude la zona playoff con 40 punti. Le accreditate alla vittoria finale condividono il primato quale miglior attacco, Rangers Corigliano e Malvito vantano 56 reti realizzate con quest’ultima che si fregia anche della miglior difesa con solo 17 centri subiti.

Nella lotta dei play out, nonostante la vittoria nell’ultimo turno di campionato, il Geppino Netti di Morano Calabro con solo 11 punti (oltre a 1 di penalità) sembra avviato verso una triste retrocessione. Coinvolte nel “si salvi chi può” dei playout annotiamo il Real Cosenza con 25 punti, il CUS Cosenza con 21, l’Acri Academy con 19 e l’Audace San Marco fermo a quota 18. A ridosso delle pericolanti, ma non in tranquillità, si attesta l’Atletico San Lucido con 26 punti, in risalita invece il Diamante Caselli Pascale con 27 punti che ha invertito nettamente la rotta con il subentro della coppia Mandarano (allenatore) e Rinaldi (Dg/Ds).

Girone B (14 squadre partecipanti)

Manca la matematica all’AEK Crotone (56 punti) per aggiudicarsi il torneo e approdare nel campionato di Promozione distante solo 7 punti sui 12 disponibili. Alle sue spalle una indomita Silana F.C. 2019 che con 50 punti costretta a vincere le restanti 4 gare sperando in qualche passo falso della battistrada. Nell’arco di 4 punti la lotta play off per inseguire il miglior piazzamento. Lo Scandale con 45 punti, il Rocca di Neto con 43 e l’Aprigliano con 42 attenzioneranno con perizia quanto realizzerà proprio la seconda in classifica, al momento a +8 sulla quinta. Le restanti 4 gare potranno rivoluzionare l’attuale piazzamento, il miglior piazzamento ingolosisce per i conseguenti benefit che comporterà. Miglior attacco (62 reti) e miglior difesa (13 quelle subite) per la capolista AEK Crotone.

La griglia play out ingloba F.C. San Mango con 21 punti, Casabona per lo Sport con 16, Garibaldina con 15 e San Mauro Marchesato con 11. Ultimo gradino per il Cutro con 9 punti. I punti disponili lasciano aperte varie ipotesi, uniche certezze matematiche per Cutro e San Mauro Marchesato ufficialmente iscritte nell’extra season dei play out, al netto della retrocessione diretta per ultimo posto in classifica.

Girone C (15 squadre partecipanti)

Il girone sicuramente più equilibrato, nei primi 4 posti della classifica ben 4 squadre racchiuse in solo 6 punti. A guardare tutti dall’alto il Real Pizzo (56 punti), seguono il Città di Guardavalle 1975 a 55 punti, il Real Parghelia con 52 e Promosport con 50, tutte inseguitrici con una gara in meno rispetto alla capolista Real Pizzo che proprio nella prossima giornata osserverà un turno di riposo. Nel campo delle ipotesi, la prossima settimana i primi 4 gradini potrebbero essere rivoluzionati. Molto più distante, al 5° gradino, il Piscopio 2019 con 41 punti. Miglior attacco (51 reti) e miglior difesa (13 reti subite) per il Città di Guardavalle 1975.

Nessuna condanna preventiva per le invischiate nei play out, 12 punti racchiudono le 6 ultime della graduatoria, con i punti rimasti disponibili quasi tutti possono ancora ambire alla salvezza diretta. Il Martelletto Settingiano con 24 punti, a parimerito con Real Montepaone, al momento resta a distanza ravvicinata solo per differenza reti. A seguire il Borgia a 22 punti, sicuramente avvantaggiato per salvare la stagione, con Prasar a 17, Real Mileto a 15 e Comprensorio Corace a 12 a darsi battaglia per evitare l’ultimo posto.

Girone D (16 squadre partecipanti)

L’unico girone con un dato quasi certo: Bovalinese ad un passo dal Campionato di Promozione, sui 15 punti disponibili sarà sufficiente conquistarne almeno 3 per fare festa. Intanto si danno battaglia Africo, 2° in classifica con 57 punti, Catona 3° con 56, Taurianova Academy 4° per differenza reti con 56 punti e Val Gallico 5° con 52 punti. Netto il divario creato per le occupanti della zona play off rispetto al resto della truppa. Basta considerare che dalla quinta squadra (Val Gallico) alla sesta in classifica (Real Cittanova) si intercala un segmento di 15 punti. Miglior attacco per Catona Calcio con 69 realizzazioni, miglior difesa a pari merito per Bovalinese e Africo con solo 15 reti subite.

Lotta scatenata anche nella zona pericolosa, in solo 5 punti racchiuse 5 squadre: Academy Ardore con 19, Siderno 1911 e Campese con 18, Villese 1946 con 17 e Città di Palizzi 1950 con 14. D’importanza capitale gli ultimi 15 punti disponibili per cercare di evitare la retrocessione diretta e cercare di salvare il salvabile con la disputa dei play out.