L’ottava giornata potrebbe già dare qualche risvolto interessante in Prima categoria. I primi scontri diretti cominceranno a pesare sugli umori e sulla classifica, ci sono team che si giocheranno gran parte del loro futuro proprio in questo mese di novembre. Girone per girone, come sempre analizzeremo la situazione in Prima categoria.

Girone A

Quattro gare pomeriggio, tre alla domenica con il big match acrese. Il sabato del villaggio calcistico però servirà a tante squadre che cercheranno di staccarsi dalle sabbie mobili della classifica. Fuscaldo-Trebisacce così come Luzzese-San Marco sono match che vanno in questa direzione, la Geppino Netti cercherà punti pesanti contro Diamante, mentre Corigliano-Bisignano sarà una contesa tra squadre che potevano fare molto di più. Attese riversate su domani, tre squadre sono in testa a 18 punti e due si sfideranno al “Pasquale Castrovillari”: in Acri-Kratos Bisignano la differenza potrebbero farla le difese.. . che al momento viaggiano su due correnti diverse. Il Themesen potrebbe approfittarne, giocherà in un testa-coda a Spezzano e con tre punti rimarrebbe comunque prima. A chiudere, la sfida che profuma di playoff tra Roggiano e San Lucido.

Girone B

Due le partite saranno in programma pomeriggio, Marca-Cutro e San Fili-Brutium. Domani invece gli altri cinque incontri dell’ottavo turno, Rocca di Neto vorrà mantenere il primato sul campo di uno Scandale un po’ troppo tenero in difesa negli ultimi tempi. Curiosità per il derby tra Cus e Real Cosenza che hanno velleità di alta classifica, Cirò punterà a confermarsi contro San Mango. Attesa anche per la Silana, reduce da una cinquina in Coppa Calabria, che avrà una buona occasione di ripetersi sul campo della Garibaldina. Infine, Stelle Azzurre-San Mauro metterà in ballo punti pesanti guardando alla zona caldissima.

Girone C

Un solo incontro in anticipo, fuori dalle mura cittadine e senza la presenza del pubblico. Si giocherà a Parghelia, e senza pubblico, l’incontro tra Pizzo e Prasar da disputare a porte chiuse. Altri sei incontri invece nel giorno segnato di rosso, la Pino Donato Taverna tornerà in campo giocando sul campo della Laureana. Per Soverato, capolista del gruppo, non si prevederà un impegno semplice sul terreno della Real Fabriziese, ma l’occasione potrebbe essere utile per allungare guardando ai riposi e alle altre inseguitrici. Real Montepaone-Piscopio sarà un confronto da monitorare in zona playoff, come anche Rombiolese-Palermiti (per i locali), mentre Sant’Onofrio-Rosarnese metterà in ballo punti per non restare in basso.

Girone D

Sei gare questo pomeriggio, occhi maggiormente puntati su Ardore-Polistena e Catona-Roccella (seconda contro ultima in classifica), guardando ai primi posti del girone. Bisognerà capire anche quanto le fatiche di coppa influiranno sui muscoli, non tutte le squadre hanno fatto turnover mercoledì. Taurianova e Rizziconi, dirette inseguitrici in zona playoff, avranno due trasferte particolari sui terreni del Gallina e della Bagnarese. Lazzaro-Gallinese e Gebbione-San Gaetano (che domenica rimase addirittura con sei uomini in campo) completeranno le gare previste per questo pomeriggio.

Domani in campo invece sfide incrociate con Città di Siderno-Campese (i locali hanno esonerato Fiorenza nelle scorse ore, al suo posto mister Fiorenza) nonché Bovese-Siderno 1911, quest’ultima per altro recupererà il match contro la Bagnarese in trasferta il prossimo mercoledì.