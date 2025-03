La volata finale nella fase regolare diventa sempre più coinvolgente. Non ci sono verdetti già scritti, anzi tante certezze stanno cominciando a venire meno con tanti colpi esterni a rimettere un po’ di brio ai quattro raggruppamenti. Come ogni lunedì, vediamo quanto successo in ogni girone.

Girone A

Il Kratos impatta col Corigliano 1-1, c’è una lieve flessione per la capolista che pareggia per la prima volta in stagione. Stesso risultato di Geppino Netti-Mirto che, così come il risultato a reti bianche tra Luzzese e Diamante, non smuove più di tanto le rispettive classifiche. Nell’ultima gara di sabato tris del Fuscaldo sul San Marco, che al posto di De Lio in panchina ha promosso Marino. Domenica invece fari puntati sull’Acri che ha conquistato i tre punti interni contro San Lucido per 2-0, i rossoneri si avvicinano a quattro punti dal Kratos (ma con una gara in più giocata). In zona salvezza il colpaccio è tutto del Trebisacce che si impone con due gol sul difficile campo della Themesen. Nelle zone alte concentrata di qualità per Roggiano col 3-1 su Spezzano.

Girone B

È il gruppo “azzoppato” da un ritiro in corsa (quello del San Mango) e che sta assumendo una nuova fisionomia inevitabilmente. Nell’anticipo Cus e Cutro col 2-2 hanno divertito mentre domenica nelle zone alte da notare come il Rocca di Neto si è imposto per 3-1 sul campo del Garibaldina. Il rientro in campo del Real Cosenza non è stato fortunato, il San Fili si è imposto in casa su misura. Pareggiano per 1-1 Cirò e San Mauro ed è un nulla di fatto che serve a ben poco, il risultato di giornata sembra essere quello del Scandale per 5-2 sulla Brutium, si è imposta in trasferta per 2-1 Decollatura sulle Stelle Azzurre.

Girone C

Tutte di domenica e tutte allo stesso orario le partite di questo girone, un po’ di sapore vintage che anche in Prima categoria sta diventando difficile da trovare. Taverna mantiene la vetta e lo ha fatto con il pari esterno contro un ritrovato Montepaone per 1-1. La Promosport invece ha ceduto provvisoriamente il passo perdendo a Pizzo per 1-0 contro un avversario ancora in ballo per la gloria. Se ci crede Pizzo… può farlo anche il Soverato, a patto di non ripetere i pari ad occhiali come quello contro il Mileto, nelle zone basse scatto importante della Real Fabriziese 5-0 sulla Sersalese e del Sant’Onofrio 2-1 sul Prasar. Infine due pareggi: 2-2 tra Bivongi e Rosarnese, è terminata 1-1 Laureana-Palermiti.

Girone D

Ventiduesimo turno quasi interamente giocato di sabato confermando come le prime tre squadre del torneo fanno un torneo a parte per risultati e qualità. Non stecca nessuno nelle zone altissime, tanti i gol realizzati dalle battistrada come il Polistena, per 4-1 si è imposto sul Gebbione fuori casa e mantiene a relativa distanza le altre due big del torneo. Il Catona ha realizzato una cinquina contro il Siderno 1911, tris esterno del Taurianova a Lazzaro. Importante la rimonta della Bagnarese (simile al Milan) nel match contro il San Gaetano finito 3-2, senza reti e grosse emozioni Gallina-Campese, vittoria di peso per l’Ardore 2-1 sul lanciatissimo Roccella. Nelle gare di domenica pareggiano le squadre di Gallina, una in casa contro la Campese senza gol, la Gallinese per 1-1 contro la più quotata Bovese, il Città di Siderno invece ha sconfitto Rizziconi per 2-0.