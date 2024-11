Proseguono i tornei della terza serie calabrese, nei quattro gironi aumentano gli interessi del pubblico con tante novità in ballo. Nel primo gruppo c’è subito un match, nelle zone centrali Soverato e Rocca di Neto cercheranno di gestire il loro vantaggio, mentre il Catona vorrà confermarsi in vetta a discapito del Polistena

La decima giornata potrebbe regalare nuovi sussulti, i primati di classifica sono spesso variabili e, quello che era scontato sino a un mese fa, può essere tutto ribaltabile. In attesa di arrivare alla pausa invernale ci sarà ancora da sudare sui campi di Prima categoria con movimenti di tecnici e di calciatori a rendere più vibrante questo weekend.

Girone A

Il match clou andrà in scena domenica a Longobucco. Themesen-Kratos sarà sfida accesa, i padroni di casa hanno un punto di vantaggio sui cratensi e vorranno mettere definitivamente la freccia in campionato: l’ottimo attacco rossoverde si scontrerà contro la miglior difesa della terza serie regionale. Roggiano è spettatore più che interessato, potrà risalire almeno un’altra posizione se batterà il Bisignano. Attenzione all’Acri, dopo tre ko invece vorrà riscattarsi contro Corigliano. Domenica a completare anche Mirto-San Marco, pomeriggio in anticipo altri tre match: il Fuscaldo del super cannoniere Pizzini contro San Lucido, la sfida salvezza Geppino-Real Trebisacce, nonché Luzzese-Spezzano.

Girone B

Due gli anticipi odierni, rimane immancabile l’appuntamento del sabato per i tifosi del Marca, in questo caso nel derby contro la Brutium Cosenza. Con qualche prevedibile grado in meno invece la sfida tra San Fili e Silana. Domenica di confronti accesi nel centro della regione, partendo dall’impegno della capolista Rocca di Neto in casa del Cus Cosenza, non sarà meno vibrante il confronto tra Cirò Marina e Real Cosenza. Turno di equilibri e di possibili ribaltamenti, ogni gara ha un suo perché, in Scandale-Garibaldina ci sarà la necessità di essere meno altalenanti, Stelle Azzurre-Cutro e Decollatura-San Mango sono invece incontri tra team alla ricerca di ulteriori colpi di coda in campionato.

Girone C

Anche in questo caso due partite per anticipo, una di cui a porte chiuse ovvero Pizzo-Sersalese in programma a Parghelia. Aperta a una maggior presenza invece Promosport Lamezia-Rosarnese, domani altri cinque confronti potranno dare indicazioni importanti al torneo. Sfida quasi da testa coda tra Sant’Onofrio e Soverato (ma i locali stanno mostrando segnali incoraggianti), Montepaone vorrà mantenere il trend positivo sul campo della Laureana, dopo aver vinto il recupero sul terreno della Pino Donato Taverna, a sua volta sarà impegnata sul campo della Real Fabriziese. Ultime ma non ultime per affetto che mostreranno i tifosi le sfide in cui saranno impegnate Bivongi-Palermiti e Mileto-Piscopio.

Girone D

Il girone a prevalenza reggina ha registrato il cambio alla testa della classifica, le curiosità maggiori saranno riversate proprio per scoprire come il Catona reggerà alle nuove pressioni. L’impegno odierno casalingo contro il San Gaetano non è proibitivo, in contemporanea anche gli incontri tra il rinnovato Ardore contro Rizziconi e Bagnarese-Taurianova. Domenica giocherà il Polistena, dopo il ko di sette giorni fa, i rossoverdi cercheranno il riscatto sul terreno della Bovese. Le restanti sfide, probabilmente togliendo Gallinese-Roccella per questioni di classifica, potrebbe essere giocate all’insegna del massimo equilibrio: Lazzaro-Siderno 1911, Gebbione-Campese e Città di Siderno-Gallina.