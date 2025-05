La squadra cosentina fa suo il quadrangolare contro le altre tre vincitrici dei gironi del terzo livello del calcio calabrese. Battuto in finale lo Sporting Polistena. Al terzo posto per il Marca, 2-0 al Pizzo

Il Kratos Bisignano conquista la ventiduesima edizione del trofeo Coppa della Regione Prima Categoria superando il Pizzo con rete di De Rose al settimo minuto del primo tempo in semifinale e, nell’atto decisivo, lo Sporting Polistena con il medesimo risultato, ma con match winner diverso, perché è di Ruffolo il guizzo decisivo, sempre al settimo minuto, ma della seconda frazione di gioco.

Terzo posto al Marca Football Club che, dopo il ko in semifinale per mano dello Sporting Polistena, con rete decisiva di Bineti al dodicesimo del primo tempo, ha prevalso sul Pizzo nella finale terzo e quarto posto con reti di Longo e Petramale.

Al termine della competizione, le quattro società sono state premiate da Saverio Mirarchi, presidente del Comitato Regionale, con i trofei per le vittorie dei rispettivi gironi di Prima Categoria. La giornata di festa è poi andata in archivio con il Kratos Bisignano che, tra gli applausi del numeroso pubblico presente in tribuna, ha alzato al cielo la Coppa della Regione Prima Categoria

I tabellini delle gare

1° Semifinale

KRATOS BISIGNANO-PIZZO 1-0

KRATOS BISIGNANO: Gencarelli, De Rose, Brecchi, Perri P., Gaudio, Zangaro (15’ st Perri F.), Straface, Esposito (20’ pt Novello, 27’ st Martorana),, Ammirata (20’ pt Gallo) Ruffolo, Annone. All. Perri C.

PIZZO: Bombai, Bruni, Araco, Sangare, Filardo (19’ st Rombolà), Sokona, Toscano, La Torre (11’st Tripodi), Contartese (15’ st Juwara), Maluccio S., Maluccio F. (1’ st Soriano). All. Barbieri

ARBITRO: Sig. Daniele Fazio (sez. Cosenza)

ASSISTENTI: Sig. Salvatore Bianchi (sez. Rossano) – Sig. Antonio Tascedda (sez. Soverato)

MARCATORI: 7’ pt De Rose (K)

AMMONITI: Esposito (K) Straface (K) Novello (K) Sokona (P) Perri F. (K)

2° Semifinale

MARCA FOOTBALL CLUB – SPORTING POLISTENA 0-1

MARCA FOOTBALL CLUB: De Marco, De Rose, Spizzirri (22’ st Longo), Cuzzocrea, Guglielmelli, Verta, Perri (22’ st Gullì), Conforti (13’ st Panucci), Magnelli, Canonaco, Bruno (13’ st Pirillo). All. Franzese

SPORTING POLISTENA: Panuccio, Reitano, Stillitano, Bruzzese, Deleo (24’ st Macrì), Cutano, Orlando (22’ st Buono), Bineti, Mantegna (5’ st Corica), De Masi, Giovinazzo. All. Gambi

ARBITRO: Sig. Antonio Miglionico (sez. Paola)

ASSISTENTI: Sig.ra Alessia Ruberto (sez. Lamezia Terme) – Sig. Luigi Maria Natale (sez. Soverato)

MARCATORI: 12’ pt Bineti (P)

AMMONITI: Canonaco (M) Stillitano (P) Cutano (P)

ESPULSI: al 25’ st Guglielmelli per doppia ammonizione (M), Verta a fine gara per proteste (M)

Finale 3° e 4° posto

MARCA FOOTBALL CLUB-PIZZO 2-0

MARCA FOOTBALL CLUB: Calvosa, De Rose (1’ st Ruga), Spizzirri, Cuzzocrea, Perri (1’ st Ruffolo), Magnelli, Canonaco (12’ st Petramale), Bruno (1’ st Panucci), Micieli, Longo, Pirillo (7’ st Cannataro). All. Franzese

PIZZO: Bombai (16’ st Pititto), Bruni, Araco, Sangare (1’ st Filardo), Sokona, Tripodi (1’ st Maluccio F.), Soriano, Juwara, Colloca, Rombolà (7’ st Hussein), Pugliese (1’ st La Torre). All. Barbieri

ARBITRO: Sig. Luigi Maria Natale (sez. Soverato)

ASSISTENTI: Sig. Antonio Miglionico (sez. Paola) - Sig.ra Alessia Ruberto (sez. Lamezia Terme)

MARCATORI: 8’ pt Longo (M) 21’ st Petramale (M)

AMMONITI: Soriano (P)

Finale 1° e 2° posto

KRATOS BISIGNANO-SPORTING POLISTENA 1-0

KRATOS BISIGNANO: Gencarelli, De Rose, Brecchi, Perri P., Gaudio, Zangaro (21’ st Esposito), Straface, Ruffolo (24’ st Novello), Annone, Gallo, Perri F. (12’ st Blanco) All. Perri C.

SPORTING POLISTENA: Panuccio, Reitano (18’ st Candiloro), Stillitano, Bruzzese, Deleo (1’ st Macrì), Cutano (12’ st Corica), Buono, Bineti (1’ st Orlando), Mantegna (1’ st Miserino), Casedonte, Giovinazzo. All. Gambi

ARBITRO: Sig. Salvatore Bianchi (sez. Rossano)

ASSISTENTI: Sig. Daniele Fazio (sez. Cosenza) - Sig. Antonio Tascedda (sez. Soverato)

MARCATORI: 7’ st Ruffolo (K)

AMMONITI: Gaudio (K) Ruffolo (K) Buono (P)