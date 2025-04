Nei ventotto incontri del terzo livello calabrese come sempre ci sono stati gol, capovolgimenti di fronte nonché qualche colpo di scena. Il club bisignanese non sfrutta il primo match point per il salto di categoria, nell’ultimo gruppo meridionale allungo forse decisivo dei rossoverdi

Il torneo di Prima Categoria prosegue con un dato abbastanza interessante: nei quattro gironi, solamente una capolista è riuscita a vincere l’incontro in programma nel weekend. Il tutto, a dimostrazione di come ogni girone possa riservare sempre delle insidie e non bisognerà davvero dare nulla per scontato in vista del rush finale.

Girone A

Il Kratos prepara la festa…per sabato prossimo. Lo 0-0 sul terreno del Fuscaldo non ha consentito ai cratensi di conquistare aritmeticamente il campionato e l’approdo in Promozione, se ne riparlerà prossimamente. Negli anticipi da notare il balzo della Luzzese per 5-2 sul San Lucido e il risultato ancor più rotondo del Diamante, 5-0 sul San Marco ormai in disarmo. Vittoria d’oro e in trasferta per Spezzano 2-0 sulla Geppino Netti, domenica da registrare, ancora una volta, l’exploit della Real Trebisacce. È la squadra più in forma del momento, ha vinto di misura a Mirto e potrebbe addirittura pensare alla salvezza diretta, cosa impensabile due mesi fa. Sfide importanti anche in alto, col Roggiano a impattare 3-3 contro il Corigliano, ma soprattutto il Themesen si è imposto 1-0 sul Bisignano col gol di De Vincenti.

Girone B

Nelle gare di sabato, il Rocca di Neto ha messo paura alla capolista Marca, che è riuscita però a strappare un pari interno importante in una gara giocata con grande agonismo a discapito dello spettacolo. La Silana, dopo la vittoria della Coppa Calabria, si è ripetuta anche sul campo del Cus, battuto 2-0. Due vittorie esterni e due pareggi nei confronti di domenica, il ritorno alla vittoria del Real Cosenza, sul campo delle Stelle Azzurre per 2-0, vale ora la seconda posizione in classifica. Il Garibaldina si è imposto con un gol sul San Fili ed è un risultato che varrà tanto per la salvezza, pareggiano 1-1 Decollatura-Cutro, 2-2 Cirò-Brutium.

Girone C

Pizzo-Soverato è stato un match vibrante, che ha aperto il 26° turno con grande qualità, a vincere sono stati i padroni di casa per 2-1, cementando le proprie credenziali nelle zone alte della classifica. Ancora una volta c’è da registrare un nuovo ribaltone in vetta, la Promosport Lamezia ha contro sorpassato il Taverna, che è caduto per 4-1 sul campo del Bivongi. L’attuale capolista ha vinto per 2-1 sulla Sersalese non senza fatica, da registrare anche due vittorie esterne con un gol: hanno brindato fuori casa Rosarnese e Piscopio contro Prasar e Fabriziese, sempre di misura il successo interno del Mileto sul Montepaone. Pari per 3-3 scoppiettante tra Sant’Onofrio e Palermiti, a chiudere.

Girone D

Il Polistena ha dimenticato subito il ko di Coppa e si è concentrata sul campionato, ha vinto di misura sulla Gallinese ma ha allungato, quasi a sorpresa in classifica. Il pari del Catona (1-1 contro Rizziconi) porta ora i rossoverdi a quattro punti dalla seconda, in questo caso il Taurianova abile a battere fuori casa il Gebbione per 2-0. Pari 1-1 nelle gare di sabato tra Lazzaro e Città di Siderno, colpi salvezza dell’Ardore (2-1 sulla Campese) e del Gallina che ha violato il campo della Bagnarese per 3-1. Sul piano dell’aritmetica è arrivato il primo verdetto ufficiale per le retrocessioni, il San Gaetano saluta ufficialmente il campionato. Otto punti sinora e 98 gol subiti la dicono lunga, così come il ko 3-0 di ieri contro la Bovese e le distanze ormai irrecuperabili almeno con la penultima posizione, occupata dal Roccella che ha pareggiato 2-2 a Siderno.