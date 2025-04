La 27esima giornata resterà nella storia per il calcio cratense con l’approdo in Promozione del Kratos, ma è servita anche per capire meglio come le squadre affronteranno gli ultimi tre turni che mancheranno al termine della fase regolare. Con la pausa pasquale in mezzo, ecco da dove ripartiranno i team calabresi.

Girone A

La conquista del campionato del Kratos era un dato di fatto partendo già dalle prime gare del 2025. Cammino più che regolare dei gialloblu, confermato col 3-0 alla Luzzese. Squadra rodata e pronta per la Promozione, ottima la difesa, resterà poi la curiosità per i tifosi di vederla proprio nello stadio di casa a Bisignano dopo quasi due stagioni di assenza.

Nelle gare del sabato il Fuscaldo frena l’altro team di Bisignano 1-1, senza gol San Lucido-Geppino Netti, il Corigliano ha avuto il rimpianto di una tripla rimonta dal Themesen. Domenica Acri-Roggiano ha dato un grande segnale ai playoff. Ovvero, i giochi sono praticamente chiusi, la vittoria di misura degli ospiti ha reso ancor più incandescente il finale. Colpi salvezza del Trebisacce per 3-2 sul Diamante, nonché dello Spezzano che ha battuto nello scontro diretto il Mirto per 3-1.

Girone B

L’anticipo ha premiato il Decollatura, blitz a sorpresa sul campo del Real Cosenza per 2-1 e sogni di gloria per i ragazzi bruzi che si ridimensionano. Nei match delle Palme, allungo probabilmente decisivo del Marca: il 2-1 sulla Silana fuori casa ha portato a sette le distanze dal secondo posto, occupato dallo Scandale che ha dominato il San Fili 4-1. In rimonta la vittoria della Brutium 3-1 sulle Stelle Azzurre, altri tre colpi esterni da registrare. Di misura si è imposto il San Mauro a Cutro, un colpaccio salvezza come quello del Cus sulla Garibaldina per 4-0. Ancora fuori casa (cinque segni 2 su sette gare in tutto), affermazione del Cirò a Rocca di Neto 2-1.

Girone C

Altro anticipo e altro risultato spiazzante, il Piscopio ha liquidato in casa 4-2 il Bivongi, quest’ultimo ha dimostrato di non essere ancora prontissimo per eventuali sogni di gloria. A comandare il campionato, per la prima volta in solitaria, è il Pizzo col 4-0 esterno sul Palermiti: a tre turni dalla fine del torneo, questa è una notizia ben gradita dai tifosi napitini. Il tutto, considerando come il Soverato nel big match abbia vinto internamente contro la Promosport per 1-0, e il Taverna sia impattato in casa contro il Sant’Onofrio 3-3. I primi quattro posti sono racchiusi in due punti, ci sarà da divertirsi in testa, ma anche in coda. La Prasar ha vinto sulla Sersalese 1-0, il Laureana ha segnato due gol al Mileto, il Montepaone ha regolato con un tris la Real Fabriziese.

Girone D

Quattro gare al sabato, quattro alla domenica. In vetta non sono cambiate le condizioni, il Polistena, tornato a giocare nel suo impianto cittadino, ha festeggiato davanti ai tifosi col 2-0 contro Siderno. Stesso risultato del Taurianova sull’Ardore, ormai toccherà difendere il secondo posto. Nulla di fatto tra Gallina e Gebbione, sette gol della Gallinese sul San Gaetano, a completare un sabato magico per la compagine che ha vinto il torneo di C1 nel futsal. Il nuovo cambio di allenatore, passando agli altri match di ieri, ha portato in dote i tre punti al Catona (1-0 sulla Campese fuori casa, stupenda punizione di Reginaldo), con una marcatura Città di Siderno, dall’età media molto bassa, ha vinto sulla Bagnarese. È terminata in parità Roccella-Lazzaro 1-1 nonché Rizziconi-Bovese 3-3.