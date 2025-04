Il terzultimo turno del campionato ha regalato un ulteriore verdetto per quante saluteranno con gioia questo torneo, nonché notevoli certezze per chi è vicino al traguardo e per altre ancora che dovranno lottare negli ultimi 180 minuti rimasti. Andiamo come sempre a riepilogare passo dopo passo.

Girone A

Due anticipi al venerdì e due vittorie nette. Il Bisignano ha vinto 3-0 sulla Luzzese, il successo esterno fa capire la forza dei cratensi, il Fuscaldo con il 2-0 al Corigliano ha confermato di essere una squadra con un fattore campo importante. Domenica con diverse indicazioni per la zona playoff e playout. Themesen-Acri era il match clou, terminato 2-2, ha lasciato un pari e qualche rimpianto. Domenica del gol nel gruppo, basti pensare a Diamante-Spezzano sull’8-3. Molto più contenuta la vittoria della Geppino Netti 2-1 sul Kratos. Giornata di colpi salvezza che si completa con la vittoria del Trebisacce per 2-0 a San Marco e del Mirto per 3-1 sul San Lucido davanti al proprio pubblico.

Girone B

Festa del Marca, rimpianti per gli altri team, i tanti punti persi dalle inseguitrici hanno fatto la differenza. I cosentini hanno conquistato la vittoria del campionato, il 3-0 contro la Garibaldina ha chiuso i giochi per la seconda promozione di fila dei cosentini. La continuità mantenuta nel girone di ritorno è stata il fattore decisivo nella parte alta della classifica, dove la concorrenza ha spesso steccato. Nelle altre gare da segnalare il 5-1 del Decollatura sulla Brutium, nonché un autentico colpaccio del San Mauro per 3-1 sulla Real Cosenza, dando vitalità nella zona playout. Tre pareggi, andando in crescendo di reti: 0-0 Cus-Scandale, 1-1 Stelle Azzurre-Rocca di Neto, 2-2 Cirò-Silana.

Girone C

Nelle gare del venerdì due successi interni. La Promosport ha superato 1-0 il Palermiti, a tavolino il punteggio della Rosarnese, 3-0 sulla Sersalese che non si è presentata in trasferta. Nelle partite di domenica roboante il 4-0 del Pizzo sul Taverna: a due turni dalla fine l’attuale capolista sembra non voler mollare la presa. Soverato terzo in classifica con 3-1 sulla Prasar, Bivongi ora quarto con la vittoria di misura sul Montepaone. Il Piscopio ha maturato il colpo esterno sul campo del Sant’Onofrio per 2-1 con ancora speranze di guardare alla zona playoff, l’1-1 tra Real Fabriziese e Laureana congela le rispettive posizioni playout.

Girone D

Il colpaccio esterno del Taurianova ha aperto il 28° turno con tanto brio. La vittoria dei giallorossi sul terreno del Catona, infranto per 2-0, ha il sapore della conferma al secondo posto e un messaggio proprio a Reginaldo e compagni in vista del prossimo futuro. Al venerdì il successo dell’Ardore per 2-0 sul Gallina, domenica invece spazio per le altre sei gare previste in cartello. Il Polistena con il successo di misura a Roccella mantiene la vetta e potrà festeggiare con una vittoria nel prossimo incontro. Media gol alta nel gruppo meridionale, considerando intanto i sette gol del Siderno sul San Gaetano, nonché il 4-2 in Gallinese-Rizziconi. Salvezza per il Lazzaro col 2-1 sulla Bagnarese, stesso risultato e obiettivo maturato dal Gebbione affrontando il Città di Siderno, infine pari 1-1 tra Bovese e Campese.