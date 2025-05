La festa del Polistena è chiaramente l’argomento in copertina. Il gruppo ha vinto il girone D, dominando per larghi tratti e sapendo reagire anche dopo alcuni ko importanti come quello maturato nella finale di Coppa Calabria. Girone per girone, facciamo il consueto riepilogo.

Girone A

Corigliano-Luzzese 4-1 è stato l’anticipo, altre sei gare di domenica con ottime indicazioni. In zona playoff il Bisignano chiude secondo, il 4-0 contro Geppino Netti è arrivato dopo un primo tempo pressoché nullo e una ripresa dove l’incisività sotto rete è stata evidente. Ha perso l’Acri per 1-0 in casa contro il Fuscaldo e la Themesen per 2-0 contro il Roggiano: segnali importanti proprio in vista degli spareggi. Salvo il San Lucido con il 4-3 contro il Diamante, la Real Trebisacce (che riposava) potrà esserlo con una vittoria nell’ultimo turno, mettendo nei guai chi arriverà penultima. Proprio in zona calda, retrocessione per il San Marco, sconfitto anche dallo Spezzano per 3-1. Colpaccio del Mirto di misura contro il già promosso Kratos.

Girone B

Scandale forte del secondo posto dopo aver battuto il Marca, il 2-0 conquistato tiene a bada l’avanzata del Rocca di Neto, che ha battuto in casa il Decollatura per 3-1. Con lo stesso punteggio il Garibaldina rialza la testa battendo Cirò Marina, ma soprattutto la Silana nel derby ha sconfitto le Stelle Azzurre. Nella stracittadina di San Giovanni in Fiore, i padroni di casa hanno avuto decisamente la meglio, così come la Brutium ha dilagato nel match contro il San Mauro per 6-3. In zona playout importante il successo del San Fili sul Cus per 3-2: in ripresa i padroni di casa, salvi i ragazzi universitari. Negli ultimi novanta minuti da definire meglio la zona spareggi.

Girone C

Il Pizzo ha calato il tris a Piscopio e avrà bisogno di altri tre punti per essere l’ultima squadra a raggiungere la Promozione direttamente. Il sogno dei napitini sta diventando sempre più concreto, quello della Promosport almeno per il momento si fermano qua con i quattro gol presi sul campo del Taverna. Il Soverato resta secondo, ma quanta fatica nel 4-3 sulla Rosarnese, il Bivongi quinto cade sul terreno della Laureana per 3-2. Fiera del gol anche in Montepaone-Sant’Onofrio 5-2, ne è bastato uno al Palermiti per battere il Prasar e può non bastare per andare ai playout. La Real Fabriziese col 2-1 sul Mileto è ancora dieci punti di distacco, ma osserverà un turno di riposo.

Girone D

Il Polistena campione nel gruppo reggino

Il Polistena festeggia grazie al 2-1 conquistato sul terreno del Lazzaro, che premia così la continuità del gruppo rossoverde. I 76 punti sono il record in questa stagione guardando ai quattro gironi e pensate che al Taurianova non ne bastano 72 per una promozione diretta, vincendo anche contro la Bovese per 5-1. Il Catona è ormai terzo, ha impattato sul campo del Gallina 1-1, in zona playout sempre più calda. Il Roccella, quanto meno si garantisce l’accesso agli spareggi col 5-1 sul campo del San Gaetano, l’Ardore ha strappato un pari a reti bianche sul campo del Città del Siderno. L’Ardore mantiene ancora un margine di un punto sulla Campese, che ha battuto la Gallinese per 4-3 e sul Siderno, corsaro 2-1 a Rizziconi. A chiudere Bagnarese-Gebbione 3-2