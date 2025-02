Potrebbe arrivare un forte scossone nel campionato di Prima Categoria (girone B) e che andrebbe addirittura a rivoluzionare l'attuale classifica. Situazione alquanto delicata per il San Mango che potrebbe seriamente ritirarsi dal campionato per difficoltà non solo economiche ma soprattutto di gestione. Un fulmine a ciel sereno piombato in casa bianco/azzurra che dopo ventuno giornate stava lottando per la salvezza. Una rosa sempre più corta e le difficoltà gestionali stanno sempre di più materializzando ciò che prima era solo un terribile spettro: la rinuncia al campionato.

Marsico spiega la situazione

Un rischio concreto, e ad affermarlo è lo stesso presidente del club, Eugenio Marsico: «Stiamo valutando la situazione ma, al 90%, si sta andando verso la rinuncia perché principalmente non abbiamo sufficienti ragazzi in rosa. Nel mercato di dicembre il nostro ex direttore sportivo aveva aperto a diverse cessioni senza però rimpiazzarli in modo adeguato. Stiamo perdendo tutte le partite e giustamente i ragazzi non ci stanno più. Il ragazzo locale può anche rimanere, ma il professionista no. Il gruppo comunque si allena tre giorni a settimana, tranne qualche giorno fa a causa di problemi strutturali. Inoltre non è sostenibile un'agonia del genere fino a fine stagione e dunque sarebbe meglio una morte istantanea come si suol dire».

Possibile rivoluzione in classifica

Ecco dunque che si potrebbe arrivare a un epilogo triste, ma forse inevitabile: «Io rivesto la carica di presidente - continua Marsico - ma nella società ci sono altre persone e dunque dovremo decidere insieme il da farsi. Entro stasera ci sederemo a tavolino e capiremo se andare avanti o meno e, nella peggiore delle ipotesi, manderò subito un comunicato alla Lega». Se così fosse, si andrebbe a rivoluzionare anche l'attuale classifica: «Mi dispiace se succederà questo, anche perché verranno sottratti i punti alle squadre che hanno vinto contro di noi. Io comunque continuerò a portare avanti le scuole calcio».