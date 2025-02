Il terzo livello calcistico regionale ha come sempre storie e incontri vibranti un po’ in ogni angolo della Calabria. Tra gerarchie di vetta più o meno consolidate e squadre in attesa del riscatto, tra oggi pomeriggio e domani spazio per emozioni e colpi di gioco: nelle 29 gare in programma, spiccano su tutte Taurianova-Polistena e il derby di Siderno

Il livello della Prima è aumentato nettamente con il mercato, poche le squadre che hanno ceduto i loro pezzi forti verso le categorie superiori. Anzi, sono arrivati tanti talenti, alcuni anche dall’estero, per aumentare il potenziale dei team nostrani. A beneficiarne sarà lo spettacolo in questo fine settimana suddiviso nei quattro gruppi.

Girone A

Sta andando decisamente forte il Kratos, avrà un altro testa coda contro lo Spezzano per aumentare decisamente il suo (già) enorme margine in vetta alla classifica. La Luzzese andrà di scena a Fuscaldo pensando anche al prossimo impegno nelle semifinali di Coppa Calabria, il Bisignano ospiterà la Real Trebisacce, in buona lena il Corigliano vorrà risalire contro San Marco. Nelle gare di domenica, invece, a spiccare sarà il confronto tra Acri e Diamante, squadre con tanti talenti importanti nell’undici titolare. Nuova Roggiano-Mirto e Themesen-Geppino Netti completeranno il 18° turno, con i moranesi che mercoledì recupereranno proprio l’incontro da disputare nella città di Sant’Angelo.

Girone B

Due partite apriranno la giornata, partendo dalla riposata Marca che cercherà di mantenere alti gli standard conquistando i tre punti contro Cirò, nell’altro anticipo giocheranno Cus-Stelle Azzurre. Domani pomeriggio cinque confronti a mettere in sfida squadre che possono rapidamente fare due calcoli e valutare al massimo cosa fare nel prossimo futuro, come il Rocca di Neto impegnato contro il Real Cosenza: uno scontro diretto per stabilire anche chi avrà più chance di puntare alla vetta. La Silana attuale capolista invece avrà l’impegno casalingo contro il Cutro, per varie vicissitudini di classifica sono anche da valutare i match tra Garibaldina-San Mango, San Fili-Decollatura e Scandale-San Mauro.

Girone C

Diverse motivazioni nel girone centro-meridionale che questo pomeriggio ospiterà un solo anticipo tra Piscopio e Sersalese. Domani le maggiori attenzioni saranno rivolte alla Promosport Lamezia, che sarà di scena sul campo del Mileto: la capolista sembra reggere i ritmi e tenere a bada un Soverato impegnato sul campo del Taverna. Gare al vertice da osservare, mentre le inseguitrici dovranno accorciare i margini in zona playoff. Il Pizzo è atteso dalla Real Fabriziese, il Montepaone ospiterà la Rosarnese, per il Bivongi invece un Sant’Onofrio in grande spolvero. A chiudere la contesa tra Laureana e Prasar, per restare ben saldi alla categoria.

Girone D

Scontro diretto, derby o più semplicemente una gara da non fallire. Il pezzo forte odierno è il derby tra Taurianova e Polistena per l’attesa dei tifosi ma anche per la classifica che, in caso di vittoria dei padroni di casa, racconta di un solo un punto di distanza per il futuro. In caso di blitz dei rossoverdi, Taurianova quasi fuori dai giochi per la vetta: osserverà con attenzione anche il Catona che, in contemporanea, sarà di scena ad Ardore. Sei degli otto match del 18° turno si giocheranno oggi, come Bagnarese-Gallinese, Lazzaro-Rizziconi, Gebbione-Bovese e Gallina-Roccella. A completare i due posticipi in programma domani pomeriggio, Campese-San Gaetano ma soprattutto il derby tra Città di Siderno e Siderno 1911.