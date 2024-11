In epoca di Covid-19 e di Dpcm capita che la sicurezza e l’incolumità dei calciatori venga messa a rischio non dal mancato uso delle mascherine o dei distanziamenti, neppure dalla non misurazione della temperatura corporea ma paradossalmente dalla mancanza dell’ambulanza nei pressi di un impianto di gioco.

Terzo minuto di gioco dell’anticipo del campionato di Prima Categoria tra Riviera dei Cedri e Taverna, si gioca a Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro: il giocatore degli ospiti, Gabriele Pirri, rimane infortunato ad una caviglia durante un normale scontro di gioco e deve abbandonare il campo.

Sin dai primi minuti la situazione appare preoccupante ma per “fortuna” l’infortunio ha interessato la caviglia e non altre parti del corpo, come ad esempio la testa. I dirigenti del Taverna, infatti, nell’intenzione di prestare i primi soccorsi al giocatore, constatata l’assenza dell’ambulanza nei pressi dell’impianto sportivo, hanno contattato telefonicamente il 118 ma per oltre un’ora di soccorsi neanche l’ombra.

A denunciare lo spiacevole episodio il direttore generale del Taverna, Marco Chiappetta: «Ciò che è accaduto è veramente spiacevole – afferma – il ragazzo è rimasto a terra per oltre un’ora e mezza nell’attesa dell’ambulanza arrivata poi da Paola». Chiappetta, che nel frattempo ha documentato tutto anche con un video continua: «Sul posto i Carabinieri si sono messi subito a disposizione ma il giocatore non riusciva a muovere neppure un passo e dunque a salire a bordo dell’auto – ci dice – se queste sono le misure di sicurezza per un normale scontro di gioco allora vuol dire che questi campionati non hanno più senso di esistere».

Pirri ha ricevuto poi le cure del caso nel nosocomio di Paola dove gli è stata riscontrata una distorsione.

Alla fine l'incontro si è concluso con un punteggio di 7-1 per la squadra di casa.