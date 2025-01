Prosegue il terzo livello del calcio dilettantistico regionale. Tra le gare in programma oggi e domani e i prossimi recuperi si avrà un quadro più nitido della situazione sia nei piani alti che nella corsa per la salvezza. Ecco il programma

Il torneo di Prima Categoria prosegue con un 16° turno di buon interesse, considerando come gli effetti del calciomercato stanno emergendo un po’ su ogni campo e proseguiranno anche in un girone di ritorno ricco di interesse collettivo. Come sempre saranno 29 le partite di questo fine settimana, a cui sommare i tanti recuperi che andranno in scena mercoledì.

Girone A

Il Kratos affronterà il San Marco oggi e nel recupero la trasferta di Mirto (oggi però impegnato a Corigliano): con due vittorie potrà perfino allungare a un minimo di 11 punti sulla seconda in classifica e, di fatto, ipotecare la promozione. Occasione ghiotta per i cratensi, mentre l’altra squadra di Bisignano sarà impegnata contro il Diamante. In anticipo anche il match tra San Lucido e Real Trebisacce, mentre domani ci saranno altre tre sfide a movimentare la zona playoff. Per varie ragioni vediamo favorite le squadre di casa in Acri-Geppino Netti, Roggiano-Luzzese e Themesen-Fuscaldo.

Girone B

L’anticipo di giornata è un derby di sana gioventù ma anche tanta determinazione in terra bruzia: il Cus Cosenza in casa cercherà di fermare l’avanzata del Marca capolista. Domani altri sei incontri partendo da quello in programma a Montalto tra Brutium-Cutro, occhio anche a quanti cercheranno di avvicinarsi alle zone altissime della classifica con sempre più tenacia. La Silana ospiterà San Mauro, così come il Rocca di Neto invece il San Mango, a sua volta impegnato mercoledì anche contro il Real Cosenza. L’agonismo non mancherà nemmeno negli altri tre match in programma: Garibaldina-Decollatura (quest’ultima mercoledì recupererà in casa contro Rocca di Neto), San Fili-Cirò e Scandale-Stelle Azzurre.

Girone C

Turno interamente di domenica, ancora una volta, per il girone di fascia centro-meridionale calabrese. Soverato e Promosport hanno pareggiato nel turno scorso, mantenendo la vetta, e se i primi osserveranno un turno di riposo, i lametini invece saranno chiamati all’impegno contro il Montepaone (in recupero mercoledì contro il Sant’Onofrio) fuori casa. Gara non facile e turno con incroci in zona playoff importanti pur senza scontri diretti. Taverna-Rosarnese, Real Fabriziese-Bivongi, Laureana-Pizzo potranno dare degli scossoni a ridosso della vetta. Al contrario tra centro classifica come Mileto-Sant’Onofrio e bassa classifica i match che interessano: Piscopio-Prasar e Palermiti-Sersalese.

Girone D

Quattro gare di sabato e quattro di domenica con un derby che spicca oggi come quello tra Gallina e Gallinese che si giocherà a Campo Calabro. Sfida sentita nella zona reggina, così come non mancherà l’agonismo in Taurianova-Siderno con i padroni di casa che vogliono cementificare la seconda posizione. Oggi in ballo anche Lazzaro-San Gaetano e Gebbione-Ardore, domani invece le attenzioni maggiori saranno riversate sulla capolista Polistena, impegnata sul terreno del Rizziconi. Il Catona sa di dover recuperare terreno e non dovrà mollare la presa contro un’ostica Bagnarese, a chiudere Campese-Roccella e Città di Siderno-Bovese completeranno il cartello della 16ª giornata.