Come spesso accade, dopo una retrocessione diventa difficile ripartire. Con le dimissioni di tutto il direttivo, ora la speranza è affidata a una assemblea per riorganizzare la società rossoblù

Dopo undici anni intensi, la Juvenilia Roseto saluta la categoria Promozione. Una retrocessione che pesa sul cuore di tutti: giocatori, staff, dirigenti e tifosi che, stagione dopo stagione, hanno legato la propria storia a questi colori. La delusione è palpabile, un'amarezza che non scalfisce però il profondo amore per la maglia, alimentato da sacrifici, gioie e delusioni condivise.

Il club ha lottato fino all'ultimo respiro, ma non è bastato per mantenere la categoria. Un plauso speciale va al presidente Antonio Bruno, che con dedizione silenziosa ma costante, ha rappresentato un faro anche nei momenti più bui, garantendo il suo sostegno e il suo amore in tutti questi anni. Un ringraziamento doveroso va anche a tutti i soci, agli addetti ai lavori e a tutte le persone che si sono succedute nel tempo contribuendo, comunque, a forgiare il carattere di questa squadra.

La retrocessione non è l'unica novità in casa Juvenilia. La società ha comunicato ufficialmente l'azzeramento di tutte le cariche societarie attualmente in essere. Si apre così una fase cruciale di riorganizzazione interna, che prevede la ricostituzione dell'assetto dirigenziale e il rinnovo dei soci.

In questo contesto di profondo cambiamento, il presidente Bruno ha rassegnato le proprie dimissioni, congedandosi e ringraziando tutti coloro che lo hanno affiancato durante il suo mandato.

Il momento è delicato, ma la voglia di ripartire è forte. La Juvenilia Roseto lancia un appello a tutta la comunità e agli appassionati organizzando una assemblea popolare presso l'Antico Granaio il prossimo mercoledì 18 giugno alle ore 21:00.

L’auspicio è quello di gettare le basi per una nuova struttura, solida, capace di proporre un nuovo progetto per affrontare le sfide future, che, nonostante la retrocessione, si prospettano cariche di nuove opportunità e ambizioni, chissà anche per ambire ad un rapido ritorno in Promozione.