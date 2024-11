Le certezze in Prima categoria a volte si amplificano, altre volte vengono meno . Dopo aver visto almeno il 25% degli incontri in ogni girone, emergono così alcune chiavi di lettura interessanti, che varranno soprattutto in vista del prossimo inverno. Sempre se il mercato non stravolgerà radicalmente alcune squadre, proprio in virtù degli ultimi risultati maturati. Girone per girone, ecco il resoconto di un interessantissimo ottavo turno.

Girone A

Un'azione di Acri-Kratos

La domenica dei match clou non lascia delusi. In testa ora a 21 punti comandano Kratos e Themesen, che hanno conquistato la vetta in modo diverso. I cratensi hanno vinto ad Acri 1-0 , la forza della difesa e il gol di Francesco Perri consentono ai gialloblu di staccare gli avversari, al secondo ko di fila. Da sottolineare la massiccia presenza di tifosi sulle tribune del “Pasquale Castrovillari”: circa 800 tifosi con un centinaio provenienti dalla vicinissima Bisignano.

La Themesen non ha avuto grossi problemi nel 4-1 contro Spezzano, ieri pomeriggio si registra anche il bel 2-2 tra Roggiano e San Lucido . Al sabato, l'altro team di Bisignano corsaro a Corigliano 3-1 (terzo ko di fila per i locali), l' Audace San Marco sbanca il terreno della Luzzese per 3-2. Vittorie anche per Geppino Netti e Fuscaldo, con peso diverso: 2-0 contro Diamante , e un ben più rotondo 4-0 contro la Real Trebisacce . Bella lotta in vetta ma anche in coda, in poche giornate possono cambiare i destini dei team.

Girone B

Il Marca nelle gare del sabato conferma la sua bella attitudine offensiva, vincendo 4-2 col Cutro raggiungendo così la testa della classifica a 16 punti, mentre è molto più soft la vittoria del San Fili, 2-1 alla Brutium. Nelle contese di domenica, Rocca di Neto è affiancata dai cosentini in vetta, fa solo 1-1 a Scandale . È un risultato che diventa trend topic in questo girone, sono ben quattro i punteggi che si registrano così: un punto a testa è distribuito così anche a Cirò Marina-San Mango, nel derby Cus-Real Cosenza e a Garibaldina-Silana . Molto più corposo un incontro che dava punti pesanti per la salvezza, Stelle Azzurre-San Mauro 4-2 regala una giornata di gloria ai padroni di casa.

Girone C

Una gara in anticipo, giocata a porte chiuse in quel di Parghelia: Pizzo-Prasar 4-0, i locali sono letali in attacco e molto solidi in difesa, non prendono gol da più di 450 minuti. Altre sei partite alla domenica, mettendo in evidenza la vittoria del Soverato, 2-1 sul campo della Real Fabriziese . Approfittando del riposo della Promosport, salgono a cinque le lunghezze sulla seconda in classifica, la posizione è occupata ora dal Bivongi Pazzano , che fa il pokerissimo sulla Sersalese . Colpi esterni con un gol di scarto, oltre alla capolista, anche per Taverna e Rosarnese sui campi della Laureana e del Sant'Onofrio , match a reti bianche tra Montepaone e Piscopio, vittoria col doppio vantaggio per Mileto sul Palermiti .

Girone D

La maggior parte delle gare si sono svolte sabato, arriva a 22 punti il Polistena che fa un poker ad Ardore, risponde il Catona con la cinquina al malcapitato Roccella, che resta a zero punti insieme al San Gaetano, sconfitto 7-0 a Gebbione. Se spesso lodiamo le squadre di vertice, va registrato anche come questo sia l’unico girone dove ci siano due compagini ancora all’asciutto di punti. Tornando ai match giocati, colpo interno della Bagnarese, batte il Rizziconi 2-0, senza gol Gallina-Taurianova e Lazzaro-Gallinese. Nei due posticipi di domenica umori diversi nel cuore della Locride: Città di Siderno vince sulla Campese per 2-0, pari 1-1 tra Bovese e Siderno.