La prima giornata del girone di ritorno è stata rovente in tanti campi, ricca di gol e di riflessioni per compagini che andranno ancora sul mercato per dare una sterzata alla stagione. Tante le riflessioni, considerando come – tra due giorni – ci saranno ben sette gare di recupero da spalmare nei quattro gironi. Nel frattempo, ecco il resoconto del 16° turno.

Girone A

Il Kratos fa il suo sabato con la vittoria per 2-0 contro il San Marco, la capolista col recupero a Mirto dopodomani potrebbe andare addirittura a undici punti di distanza dalla sua diretta inseguitrice, quasi preparandosi così ai calcoli per il giorno esatto per la promozione. In questo caso, è una questione quasi campanilistica con l’altra squadra della media valle del Crati: il Bisignano strapazza Diamante 7-3 con tre rigori (giusti) fischiati nei primi otto minuti, se non è un record poco ci manca. Nelle gare di sabato c’è anche il rilancio del Rangers Corigliano per 4-1 sul Mirto, un pareggio invece a reti bianche tra San Lucido e Trebisacce. Nelle gare di ieri pomeriggio di corto muso le vittorie di Roggiano e Thesemen su Luzzese e Fuscaldo, ben diversa la prestazione dell’Acri, si è imposta con un rotondo 4-1 su Geppino Netti.

Girone B

L’anticipo-derby è stato tutto sommato equilibrato e interessante. Cus-Marca 2-2 ha messo in evidenza voglia di giocare ed emozioni a tutto tondo. Tanti gol nei match di ieri, a sorpresa questo girone è diventato ricco di attacchi incisivi e difese allegre. Rocca di Neto e Brutium vincono per 4-1, dimostrando il loro potenziale offensivo nel raggiungere i tre punti contro le malcapitate San Mango e Cutro. Exploit esterno del Cirò Marina con la cinquina sul campo del San Fili, vittoria fuori casa anche del Decollatura sul Garibaldina 3-1. Prosegue il buon momento della Silana per 3-0 sul San Mauro, un pareggio per chiudere la carrellata dei gol con il 2-2 tra Scandale e Stelle Azzurre.

Girone C

Gare tutte giocate ieri, la Promosport Lamezia è in testa alla classifica approfittando anche del riposo settimanale toccato al Soverato. La vittoria esterna per 2-0 sul Montepaone basta e avanza in una giornata con gol quasi segnati al contagocce. Hanno vinto con una marcatura di scarto il Laureana sul Pizzo, nonché il Sant’Onofrio sul Mileto. Due gare invece si sono concluse con il gol/gol – per usare un termine da bookmakers – premiando la costanza di Taverna e Real Fabriziese, che hanno conquistato i tre punti col 2-1 contro Rosarnese e Bivongi Pazzano. Ben altra musica nel 3-0 del Palermiti sulla Sersalese, bene anche la Piscopio col 2-0 sulla Prasar.

Girone D

Negli anticipi di sabato, brilla il Taurianova per 3-0 sull’Ardore e sempre più solido al secondo posto, a due soli punti dalla vetta del torneo. Pari spettacolare nel derby tra Gallina e Gallinese per 3-3, c’è una gara sospesa con Lazzaro-San Gaetano sul 2-0, non arrivando al termine dei novanta minuti, di misura invece la vittoria del Gebbione sull’Ardore. la giornata di ieri a dare un nuovo sussulto al campionato. Il Polistena interrompe la sua striscia di vittoria per merito del Rizziconi che la costringe sull’1-1 fuori casa. Con lo stesso pari impattano Città di Siderno e Bovese, vittorie esterne per Roccella (2-1 sulla Campese) e riscatto anche del Catona per 4-1 sulla Bagnarese.