Nuovo weekend di campionato per la massima serie regionale, che ha registrato la riscrittura importante della classifica nel girone B: col ritiro del San Mango, tutti i risultati ottenuti contro la squadra catanzarese sono da ritenersi non validi

Giunti alla ventiduesima giornata sono diversi gli spunti e le riflessioni che maturano per quanto riguarda il mondo della Prima Categoria. Come sempre non mancherà lo spettacolo nei quattro gruppi, considerando come ci sia già i primi calcoli per la vetta e i playout, nonché per mantenere almeno la serie.

Girone A

Oggi in campo il Kratos ferito dalla sconfitta del derby sarà di scena sul terreno del Corigliano contro una tra le squadre in più in forma del momento. Vale tanto per salvezza Geppino Netti-Mirto, ben diversa la situazione di Luzzese-Diamante e Fuscaldo-San Marco che daranno ulteriori riguardi per quanto riguarda il centro della classifica. La domenica è d’attesa per l’Acri, che affronterà in casa il San Lucido in uno scontro diretto, la Themesen vorrà fare punti e mantenere la sua media contro Trebisacce, Roggiano infine ospiterà Spezzano.

Girone B

Terminata l’avventura del San Mango (che proseguirà solo nei settori giovanili), il campionato registrerà ben due squadre in pausa praticamente in ogni turno, in questo caso toccherà alla Silana e al Marca che si è ritrovato in testa con tre punti di distacco. Il Real Cosenza vorrà affiancarla, ma dovrà battere fuori casa il San Fili, ora è più staccato il Rocca di Neto che giocherà sul terreno della Garibaldina. Situazione quanto meno bizzarra, quindi, che vedrà l’unico anticipo oggi tra Cus Cosenza e Cutro e altri due match domenica tra Cirò e San Mauro, nonché Scandale-Brutium e Stelle Azzurre-Decollatura.

Girone C

Qualche recupero ha delineato ulteriormente la graduatoria del girone, ma c’è ancora tanto da dire nel giorno di festa. Sette gare in contemporanea quindi domani pomeriggio, trasferte importanti per Promosport e Taverna, che affronteranno Pizzo e Montepaone: esami della verità per mantenere i sogni di gloria. Nella parte playoff è un continuo avvicendarsi di squadre, qualcuna dovrà dare anche segnali di continuità. Soverato sarà impegnato contro il Mileto, Bivongi ospiterà la Rosarnese, poi si disputeranno tre gare importanti in zona salvezza: Laureana-Palermiti, Sant’Onofrio-Prasar e Real Fabriziese-Sersalese.

Girone D

Situazione un po’ diversa nel girone più a sud, considerando come ci siano già distanze eclatanti tra il trio che lotta per la vetta e le altre, quasi arrese a non disputare probabilmente i relativi playoff. Sei gare a celebrare la festa delle donne, partendo da Gebbione-Polistena, Catona-Siderno 1911 e Lazzaro-Taurianova: il vertice è già ben rappresentato a partire dalle ore 15. Ardore-Roccella sarà la sfida tra terzultime ma gli ospiti stanno volando di recente, la Bagnarese vorrà liquidare il San Gaetano ultimo in classifica, Gallina-Campese sarà il confronto tra chi non vorrà sostare nella fascia playout. Domani due posticipi a chiudere il 22° turno, Città di Siderno-Rizziconi e Bovese-Gallinese.