Il risultato finale di 2-1 premia la formazione di mister De Domenico, adesso attesa dal Bianco per lo spareggio che vale il salto in Promozione. Grande cornice di pubblico

Trascinata da un pubblico che è raro trovare persino su certi campi di Serie D, la Virtus Rosarno si aggiudica la finale play off del girone C di Prima categoria, battendo il Chiaravalle con il risultato di 2-1. Una vittoria che consente alla formazione del presidente Primerano di giocarsi lo spareggio promozione contro il Bianco, in programma domenica prossima con sede da stabilire (Roccella potrebbe essere una valida ipotesi).

La seconda affermazione nella post season della squadra allenata da Biagio De Domenico è avvenuta contro un buon Chiaravalle, allenato da Bruno Bellini, fra l’altro ex giocatore della Libertas Rosarno. I catanzaresi escono di scena fra gli applausi per aver confermato ancora una volta il proprio valore. Applausi, ovviamente, anche per i vincitori, in festa davanti ai propri numerosi tifosi, che li hanno sostenuti dall’inizio alla fine. E fra le cose più belle della Virtus Rosarno, che va ascritta principalmente a tutta la dirigenza, vi è quella di aver riportato entusiasmo in città con tanta gente al campo e moltissimi bambini.

Sul rettangolo verde gara sostanzialmente equilibrata, che si sblocca con un’invenzione di Carbone: il centravanti di casa, al solito micidiale, realizza una gran bel gol, con un tiro a giro che termina sotto l’incrocio. Nella ripresa il raddoppio locale con Barrese ben imbeccato da Napoli e nel finale gol della bandiera per il Chiaravalle ad opera di Michele Zaffino. La corsa dei catanzaresi si ferma, mentre il sogno della Virtus Rosarno continua.