Conferme, emozioni, tante gare sospese e qualche sorpresa mandano in archivio così il 2024 del terzo livello del calcio regionale, che ritornerà direttamente in campo nel weekend del 4-5 gennaio 2025

Le emozioni non sono mancate, il freddo e la pioggia nemmeno… a rendere così più concitato l'ultimo turno prima della lunga pausa invernale. Il torneo di Prima categoria, con i suoi quattro gironi, si congeda per un po', ben sapendo come le squadre potranno comunque essere protagoniste nei prossimi giorni proseguendo col mercato e probabilmente anche con il cambio di allenatori.

L'argomento principale resta in queste ultime ore le gare sospese per i motivi più disparati, frutto di qualche interruzione arbitrale in alcuni casi forse non proprio irreprensibile, almeno stando al giudizio dei protagonisti in campo che, al contempo, hanno mostrato animi fin troppo esagerati nel terreno di gioco. Tant'è, terminano col triplice fischio prima dei 90 minuti gli incontri Themesen-Corigliano e Geppino Netti-San Lucido nel girone A, Sant'Onofrio-Taverna nel C (per impraticabilità di campo sullo 0-2), così come nel girone D la partita tra Bagnarese e Siderno. Ora, il resoconto delle gare giocate.

Girone A

La marcia del Kratos continua, i gialloblù hanno confermato il loro netto potenziale col 2-0 ottenuto sul campo della Luzzese . È la squadra che con questo ritmo, ben più di altre, potrà già fare dei conti per l'eventuale promozione anticipata. Nelle gare di sabato, in zona playoff colpo di misura del Fuscaldo sul Bisignano, ben più largo il risultato del Diamante, 4-1 al Real Trebisacce . Domenica non si è giocata per maltempo Mirto-Spezzano, impattano sul pari per 2-2 Roggiano e Acri , tanti rimpianti per due squadre che potevano chiudere in bellezza il 2024. Su sette incontri, solo quattro sono quindi da mettere a referto, ci sarà curiosità anche per le decisioni del Giudice Sportivo.

Girone B

L'anticipo ha aperto il turno col fondo. Marca-Silana 4-3 è stato un match che ha concentrato gol, emozioni e colpi di scena sino all'ultimo minuto. I cosentini, che affronteranno a campo invertiti gli avversari in Coppa Calabria mercoledì, ora sono in testa alla classifica: “merito” del Cirò che ha sconfitto Rocca di Neto per 2-0 . In zona playoff meritatamente anche il Real Cosenza vincente di misura a Decollatura, così come il San Fili in casa contro Scandale . Brindano anche le squadre di Cosenza, il Cus fa un poker al Garibaldina , la Brutium fa due reti sul campo delle Stelle Azzurre. Festa per il San Mauro , la prima di questa stagione: il 3-1 contro il Cutro consente quanto meno alla compagine di poter arrivare a quattro punti in classifica.

Girone C

Una formazione del Promosport Lamezia in testa ora a 23 punti insieme a Soverato

L'operazione aggancio della Promosport Lamezia sul Soverato è ben riuscita nelle gare di sabato. La vittoria per 1-0 conquistata dai padroni di casa consente così di chiudere il 2024 con un dualismo in perfetta parità per la testa della classifica, in anticipo anche il poker del Pizzo sul Palermiti . Blitz del Montepaone sul campo della Fabriziese per 2-1, poi altri tre risultati per 3-1 , seppur con prestazioni ben diverse fra loro: hanno conquistato i tre punti Stella Mileto, Sersalese (fuori casa) e Bivongi contro avversari come Laureana, Prasar e Piscopio.

Girone D