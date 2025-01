Sarà un weekend all’insegna dell’incertezza meteo, l’allerta arancione lascia qualche perplessità soprattutto a quelle squadre impegnate in trasferte non troppo agevoli. La situazione potrebbe cambiare di ora in ora, e come sempre vi terremo aggiornati nei prossimi articoli. Per il momento non resta da analizzare quello che sarà il 15° turno di campionato, l’ultimo per il girone d’andata.

Girone A

Il Kratos è campione d’ inverno da tempo e vuole allungare sulle inseguitrici. Fresco di riposo per il rinvio contro il Mirto (che giocherà contro l’altra squadra di Bisignano oggi), il team capolista sarà di scena contro Diamante. Delicata la sfida tra Rangers Corigliano-Geppino Netti con l’esordio del nuovo tecnico jonico Paolo Triolo, verte in favore del San Lucido quella contro il San Marco nel pacchetto delle sfide odierne. Quattro gare oggi, tre nel giorno festivo con l’Acri che vorrà scrollarsi di dosso qualche paura contro la Luzzese dell’ex Paolo Gallo, Roggiano-Fuscaldo profumerà di playoff, Spezzano-Trebisacce avrà il valore dell’ultima spiaggia per entrambe.

Girone B

Un solo anticipo con Real Cosenza-Cutro in campo e sei gare domani in un campionato dove le attenzioni ricadono al momento su Marca e Silana, squadra che si sono affrontate recentemente in Coppa. I cosentini sono stati eliminati ma guidano la classifica con quattro punti di vantaggio e saranno di scena sul campo del San Fili, invece Silana-Decollatura propende nei pronostici per i locali. Attenzione anche al Rocca di Neto in attesa di riguadagnare terreno contro il San Mauro, altri tre match chiuderanno il cartello di giornata: Brutium-San Mango, Garibaldina-Stelle Azzurre e Scandale-Cirò.

Girone C

Tutte di domenica le partite di questo girone centro-meridionale, comandato da Soverato (ospiterà la Sersalese) e Promosport (impegnata sul campo del Piscopio): guidano a 27 punti e saranno in ballo per il platonico titolo di campione d’inverno. Non si viaggia a grandi ritmi in questo girone, l’incertezza spesso resta sovrana: Montepaone-Pizzo e Taverna-Prasar saranno gare rilevanti per la zona playoff, in balia di tante squadre e molti capovolgimenti. Mileto-Bivongi metterà a confronto due squadre con difese spesso apprezzate per solidità e tenacia, in zona salvezza avranno il loro peso gli incontri a chiudere il 15° turno: Palermiti-Rosarnese e Laureana-Sant’Onofrio.

Girone D

Leggermente più corposo il gruppo a prevalenza reggina, comandato da un Polistena col vento in poppa. Con le semifinali di Coppa Calabria in mano e un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici, giocherà contro il San Gaetano in trasferta. È questo uno dei cinque anticipi previsti oggi con particolare attenzione al confronto tra il Taurianova secondo in graduatoria e la Gallinese che ha cambiato i quadri tecnici in settimana. Bagnarese-Ardore, Lazzaro-Gebbione e Gallina-Bovese completeranno il cartello pomeridiano, mentre domani le attenzioni si concentreranno sul Catona impegnato contro il Città di Siderno. La Campese affronterà l’altra squadra a ridosso della Costa dei gelsomini, Rizziconi-Roccella completerà la giornata.