È successo un po’ di tutto nella domenica degli spareggi, in una formula che ha creato suspense quasi sino all’ultimo minuto di gioco. Si salvano Geppino Netti, San Fili, Prasar, Roccella e Siderno 1911 in questo primo turno

Le emozioni in questa stagione non mancano mai, si sono praticamente centuplicate in questa fase destinata agli spareggi. La copertina, un po’ per altura geografica e un po’ per il risultato eclatante va tutta al Themesen che, nel girone A, ha asfaltato l’Acri per 5-1 in trasferta.

Trascinata da uno straordinario De Vincenti, il club di Longobucco si regala l’ulteriore turno ai playoff sul campo del Bisignano a Taverna di Montalto. I cratensi (foto Polverazzi) hanno avuto la meglio contro il Roggiano per 3-0, in un copione ormai ben rodato: primo tempo attendista e con qualche rischio, ripresa dove contropiede e buona qualità offensiva hanno fatto il resto.

Nel gruppo, da registrare la salvezza della Geppino Netti che ha sbancato Spezzano, il 2-0 regala così ai rossoblu di Morano un’altra stagione in Prima.

Il gruppo B ha regalato al Rocca di Neto un risultato netto sulla Silana, il 3-0 permette ai padroni di casa il proseguimento della stagione e al club di San Giovanni in Fiore un “rompete le righe” forzato. Allo Scandale basta il miglior piazzamento e lo 0-0 contro il Real Cosenza, dopo centoventi minuti di gioco, per accedere alla prima finale, in zona playout San Fili salvo col 2-0 contro Garibaldina, quest’ultima giocherà l’ulteriore chance di salvezza contro il San Mauro.

Il girone C ha registrato qualche colpo di scena in più rispetto ai pronostici. Il Taverna si è imposto a Soverato per 2-1 e affronterà la Promosport Lamezia, senza dubbio più concreta contro il Bivongi per 3-0. In zona playout la Prasar ha sbancato il campo della Real Fabriziese, il 2-1 vale la salvezza e costringe gli avversari a un ulteriore match contro il Palermiti.

Nel gruppo D nessun playoff, almeno in questa giornata, e attesa poi riversata prossimamente su Taurianova-Catona. Per salvare la stagione, due match in cui si registra il minimo sindacale. Festeggiano la salvezza il Roccella (1-0 sul campo della Campese) e il Siderno che, dopo i supplementari, ha mantenuto il pari a reti bianche contro il Gallina. Le due squadre rimaste all’asciutto si giocheranno la permanenza in Prima domenica prossima.