L’annata calcistica nella città di Sant’Umile prosegue in maniera netta. Il Kratos è in testa alla classifica, nella prima parte di campionato ha preso solamente un gol e sembra poter puntare con decisione al salto di categoria. In questa stagione è stato sconfitto solo dal Bisignano nel derby di Coppa Calabria due mesi fa, una squadra che sta ritrovando ora qualche certezza in più. Il precedente periodo di appannamento era dovuto a infortuni, squalifiche e anche a qualche gol preso di troppo. Dopo il riposo in campionato e la vittoria ottenuta contro il Corigliano, la compagine allenata da Francesco De Rose sembra potersi rimettere in marcia, puntando ad una posizione playoff in campionato.

Lo stesso tecnico, nel post gara. ha sottolineato come non ci sia ancora una squadra in grado di “uccidere” il girone A di Prima categoria, ci potrà essere spazio per una rimonta e quindi per una rivalsa dei suoi ragazzi, a patto di mantenere la giusta continuità.

Già oggi si torna in campo, nell’ultimo match degli ottavi di Coppa Calabria. La trasferta contro la Luzzese non sarà un impegno da sottovalutare, all’andata si imposero proprio gli avversari con un 4-3 esterno che ha lasciato molti rimpianti agli amaranto. Il confronto odierno così sarà giocato dal Bisignano all’attacco (chi supererà il turno affronterà poi la Themesen di Longobucco), senza per questo perdere la necessaria sicurezza in difesa. I nuovi arrivi, sul versante arretrato, possono dare qualcosa in più, una dimostrazione di ciò è arrivata anche dalla prestazione del portiere Marchese, già decisivo proprio in terra jonica nell’incontro di qualche giorno fa.

Il passaggio del turno in Coppa Calabria consentirebbe poi ai cratensi di poter affrontare il prossimo match di campionato con maggior vigore. Al campo di Taverna di Montalto, infatti, sabato alle 14.30 arriverà l’Acri che nella prima parte della stagione ha dominato il torneo ma ora è reduce da due ko di fila, senza per altro aver segnato gol. Una sfida importante, quasi uno scontro diretto che aprirà un mini ciclo in cui si capirà realmente il valore della squadra: le ultime gare del 2024 saranno contro Roggiano, Themesen e Fuscaldo. Un buon filotto consecutivo consentirebbe al Bisignano di restare aggrappato alla parte della classifica.