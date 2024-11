Nei campionati regionali arrivano risultati imprevedibili soprattutto per le squadre di testa. Nel girone più a Nord fa rumore la prima sconfitta stagionale dei rossoneri, nei raggruppamenti centrali ritrovano la testa solitaria Rocca di Neto e Soverato. Nel girone reggino, invece, il Polistena impatta a reti bianche in casa contro il Gebbione, ma non ne approfitta il Catona

La settima giornata di Prima categoria ha regalato sorprese ma anche ulteriori consapevolezze. In questa stagione nulla può esser dato per scontato, il livello medio si sta alzando e i pronostici di qualche mese fa sono ribaltati. Girone per girone, nuovi capovolgimenti di fronte fanno discutere i tifosi calabresi.

Girone A

La sorpresa del settimo turno arriva al sabato, il San Lucido batte l’Acri per 2-0. Prima sconfitta per i rossoneri silani contro un avversario abituato ormai alle imprese casalinghe. L’Acri è raggiunto intanto dal Kratos Bisignano, che vince 2-0 contro Corigliano ed è la forza dei numeri a emergere. I bisignanesi hanno incassato un gol in sei gare (hanno una gara in meno), mentre la squadra jonica è al quarto ko, il mercato prossimamente dovrà rilanciare le credenziali del gruppo. In anticipo anche la vittoria del Diamante, 2-1 sulla Luzzese.

Nei match di domenica, emerge anche la terza primatista. Il Themesen vince 2-0 a Trebisacce, come sempre è una doppietta di De Vincenti a regalare i tre punti alla squadra di Longobucco. Il Mirto torna in campo e lo fa vincendo di misura contro la Geppino Netti, una tripletta di binvece trascina il Fuscaldo a San Marco per 4-2. Infine da registrare un risultato un po’ a sorpresa, il Roggiano pareggia 1-1 a Spezzano, che fa così il suo primo punto stagionale.

Girone B

L’anticipo del sabato registra il buon momento del Real Cosenza, si impone 2-0 sul San Fili e si rinforza nella prima parte di classifica. Torna in vetta solitaria dopo una settimana il Rocca di Neto, supera 2-1 la Garibaldina e stacca così la Silana che riposava, mentre ora al secondo posto si colloca Cirò Marina (2-0 a San Mauro) e il Marca, che non va oltre il risultato ad occhiale sul campo del San Mango. Pari più divertente tra Decollatura e Stelle Azzurre 2-2, il cambio di allenatore porta decisamente una svolta alla Brutium, che vince 1-0 sullo Scandale. Giornata di gloria anche per il Cutro, con un rotondo 3-0 al Cus Cosenza.

Girone C

Rinviato al 20 novembre il match tra Pino Donato Taverna e Real Montepaone per la scomparsa di Mattia Scumaci, non è mancata la commozione nei campi del girone, col minuto di silenzio osservato prima degli incontri. L’unica sfida del girone al sabato porta lo 0-0 tra Promosport e Pizzo, gara equilibrata ma sembra un’occasione persa soprattutto per i locali.

Nelle contese di domenica, il primato del Soverato arriva dopo il 2-0 sul Mileto, passetto in avanti del Bivongi Pazzano, al quale basta una rete per espugnare il campo della Rosarnese. Ancora di misura un altro incontro, la Sersalese supera la Real Fabriziese e la aggancia al centro della classifica con dieci punti. In zona salvezza due gare vinte con lo stesso punteggio dalle squadre di casa: terminano 2-1 Prasar-Sant’Onofrio e Palermiti-Laureana.

Girone D

La notizia di giornata arriva direttamente nelle gare del sabato, in particolare dal primo mezzo stop del Polistena. Impatta 0-0 contro il Gebbione, sbagliando un rigore e colpendo due pali. In anticipo anche il 4-2 della Bagnarese sul San Gaetano e il 2-0 tra Taurianova e Lazzaro.

Guardando agli incontri di ieri pomeriggio, al Catona non riesce l’aggancio: fa solo 1-1 sul terreno sempre ostico del Siderno. Termina sull’uno pari anche Campese-Gallina, si rilancia in trasferta l’Ardore per 2-1, lasciando il Roccella ancora a zero punti in classifica insieme al San Gaetano. La Gallinese fa un bel salto nel 2-0 contro la Bovese, tre punti e terzo posto per Rizziconi, grazie al 3-1 sul Città di Siderno.