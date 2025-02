Un altro fine settimana combattuto in giro per la regione. Togliendo di fatto il girone A, con la capolista Kratos con ben 11 punti di distanza, c’è molta incertezza nei restanti tre gruppi, le squadre di vertice devono difendersi dalle inseguitrici. Piccola novità: le prossime partite si giocheranno alle 15

Il torneo di Prima Categoria trova sempre più stimoli, anche dopo i tanti recuperi di mercoledì scorso e un mercato in continua evoluzione. Non sono mancate le sorprese, i cambi di panchina in settimana e le novità nelle rose dovranno essere un motore giusto soprattutto per tutte quelle squadre un po’ indietro in classifica. Il quadro del 17° turno è ricco di dettagli.

Girone A

I giochi per la vetta sono pressoché fatti, il Kratos ha undici punti di vantaggio, giocando un campionato a parte che oggi proseguirà con la trasferta a Trebisacce, un testa-coda. Le gare di oggi vedranno interesse riversato su Diamante-Corigliano tra squadre alla ricerca di un piazzamento playoff, ben diversa la situazione di Luzzese-Themesen e Geppino Netti-Roggiano: i locali pensano alla salvezza, gli ospiti a mantenere i sogni di gloria. Domani invece match ricco di interesse tra San Marco e Bisignano con sfida tra bomber sudamericani, l’Acri andrà a Mirto, invece Spezzano ultimo in classifica vorrà rimettersi in carreggiata contro San Lucido.

Girone B

Quattro squadre in quattro punti, i recuperi hanno rimesso le gerarchie come da consueta abitudine nel girone bruzio-pitagorico. Un anticipo oggi col derby tra Real Cosenza e Brutium, sei gare alla domenica e il riposo settimanale del Marca capolista. Rocca di Neto cercherà di riprendere la vetta nel derby contro Cutro, occhio anche alla Silana impegnata sempre fuori casa sul terreno del San Mango. Le altre contese strizzeranno l’occhio un po’ alla zona playoff e un po’ alla salvezza. Decollatura-Scandale, Cirò Marina-Cus Cosenza, San Mauro-Garibaldina e Stelle Azzurre-San Fili completeranno il menù di giornata.

Girone C

Due partite si giocheranno oggi, anticipi che metteranno in campo squadre alla ricerca di una scossa o di uno slancio definitivo: Pizzo-Stella Mileto sarà una contesa di interesse consolidato, ma soprattutto la Promosport Lamezia vorrà consolidarsi in vetta nell’impegno casalingo contro Laureana. Domani tornerà in campo Soverato che ospiterà Palermiti, mentre il Taverna quanto meno punterà a restare al secondo posto dopo la contesa che ci sarà sul campo della Sersalese. Attesa anche per il Montepaone, squadra sempre alla ricerca di un definitivo salto di qualità, impegnata sul terreno della Prasar, ultima in classifica. A completare la giornata: Sant’Onofrio-Real Fabriziese e Rosarnese-Piscopio.

Girone D

Il gruppo meridionale dà sempre grandi motivi di interesse, partendo dalla capolista Polistena oggi impegnata contro la Campese: i tifosi saranno curiosi di capire se il cambio in panchina influirà sul morale dei rossoverdi, la squadra sarà guidata da Nello Gambi. Il Catona osserverà la situazione, l’impegno odierno contro il Gebbione non sarà da sottovalutare, attenzione anche a San Caetano-Rizziconi e Ardore-Lazzaro. Domani altre quattro partite, partendo dal Taurianova che, secondo in classifica, giocherà sapendo il risultato delle avversarie sul terreno del Roccella. Incroci sull’asse reggino tra Gallinese-Città di Siderno e Siderno-Gallina, infine Bovese-Bagnarese per concludere il quadro generale delle 29 gare nel weekend in Prima.