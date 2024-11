Un altro weekend di calcio, gol e indicazioni importanti arrivano dal campionato di Prima categoria. Nei 29 incontri giocati in Calabria (di cui uno sospeso per ko dell’arbitro) c’è un po’ di tutto, analizzando così le squadre che possono già sorridere e quelle compagini ora impegnate a trovare dei primi correttivi per non peggiorare poi ulteriormente la loro situazione.

Girone A

Partiamo dalle gare di sabato con le due vittorie delle compagini bisignanesi. Il Kratos non ha avuto sostanziali problemi contro il Trebisacce, battuto per 3-0. I gialloblù continuano a maturare le loro ambizioni in questo torneo, mentre la compagine del FCD Bisignano ha sconfitto 4-2 l’Audace San Marco. Dopo un primo tempo a reti bianche, c’è di tutto: gol, rigori, espulsioni, cattivi posizionamenti difensivi e una direzione arbitrale non proprio irreprensibile.

Quattro sono i gol con cui il San Lucido liquida in casa Spezzano Albanese (doppiette in alternanza realizzate da Novello e Amendola), molto più vibrante la sfida tra Rangers Corigliano e Diamante, terminata sul 3-1. Torna alla vittoria la squadra di casa, che in questa stagione non nasconde le ambizioni e, alla riapertura del mercato, andrà sicuramente a cambiare volto alla rosa.

Passando alle gare di ieri, continua l’ottimo momento dell’Acri che batte il Mirto per 3-0. Per i rossoneri a segno Tounkara e due volte Groccia (che sale a 5 gol in campionato). Lodi anche per il Themesen, vincente per 2-1 sulla Luzzese e per il Roggiano, abile a superare la Geppino Netti per 3-1. La classifica offre già indicazioni: a sei punti Kratos (miglior attacco con 11 gol), Acri e Themesen, sul fondo Fuscaldo (con una gara in meno), Geppino Netti, Spezzano e San Marco, quest’ultima a zero punti insieme alle altre ma con ben dodici reti già incassate

Girone B

Un solo anticipo al sabato, vinto dal San Fili 1-0 contro le Stelle Azzurra Silana, in una gara combattuta ma c’è tanto altro nella giornata domenicale, che parte con risultati di tutto prestigio in trasferta. A partire dal blitz del Real Cosenza, corsaro sulla Brutium per 2-1: il turno di riposo iniziale non ha intaccato il morale dei biancazzurri, che conquistano i primi punti del campionato. Va ancora meglio al Cirò di Marina, che fa quattro gol al Cus fuori casa, mentre in testa c’è un duo in solitaria. Sei sono i punti del Rocca di Neto, in scioltezza per 3-0 sul Cutro e capace di regalare emozioni grazie anche alla doppietta di Pugliese. A quota piena anche la Silana, reduce dall’1-0 contro il San Mango (altra squadra ultima in classifica insieme al Cus senza punti sinora). A chiudere due pareggi: Scandale-Decollatura 1-1, Garibaldina-San Mauro 2-2.

Girone C

Il turno si è aperto con la netta affermazione, nella gara del sabato pomeriggio, ottenuta dal Pino Donato Taverna, che ha sconfitto 4-1 il Sersale, trascinati dalla doppietta di Cariati e da una prestazione di buon livello complessivo. Altra musica nelle gare di domenica partendo da due risultati “a occhiali”: Mileto-Pizzo e Real Fabriziese-Sant’Onofrio non trovano la via della rete. Ne trova una ed è pesantissima quella della Promosport, abile a imporsi sul campo della Laureana, va decisamente meglio al Piscopio che sconfigge la Rosarnese per 3-0. Oltre alla Promosport, blitz esterno per il Soverato, vincente per 2-1 contro la Polisportiva Palermiti. Sospesa per infortunio dell’arbitro invece Real Montepaone-Prasar: la gara era sullo 0-0 quando il direttore di gara Basile da Vibo Valentia è stato costretto al triplice fischio. La classifica registra una sola squadra in testa (la Pino Donato) e una sul fondo senza punti, la Rosarnese. L’equilibrio regna sovrano o quasi, del resto questo è il girone dove solitamente si pareggia di più.

Girone D

I gol non sono mancati nel girone più a sud, considerando come già al sabato sono state registrate ben due cinquine. Eclatante quella della Bovese sul campo della Bagnarese, con reti di Juarez e doppiette realizzate da Marengo e Petronio. Altra sfida dal punteggio quella del Taurianova, che si impone 5-1 sul Roccella con una partita mai messa in discussione sul piano del gioco e della concretezza. Al sabato si registrano anche l’1-1 tra Lazzaro e Ardore, così come il colpo esterno del Catona sul Gebbione con un risultato di misura. Ieri pomeriggio l’altra metà del secondo turno: il Polistena si impone sulla Campese per 1-0, il blitz fuori casa vale il primato (che condivide col Catona). La doppia sfida sull’asse Siderno-Gallina registra una vittoria a testa: Città di Siderno-Gallinese 2-1, Gallina Calcio-Siderno 2-0. Infine, il convincente 3-0 del Rizziconi sul San Gaetano, ancora a zero punti insieme a Roccella e Bagnarese.