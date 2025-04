Ci potrebbero essere già i primi verdetti definitivi in testa e in coda. Il club di Bisignano, se conquisterà oggi i tre punti a Fuscaldo, vincerà aritmeticamente il suo girone A. Dall’altra parte della Calabria potrebbero esserci invece già delle retrocessioni in Seconda.

Un altro fine settimana di passione in giro per la Calabria, oggi e domani alle 15 ci sarà tanto da discutere per i tifosi nei 28 match spalmati sui quattro gironi. Tante storie in ballo nonché la consapevolezza di dover raddoppiare gli sforzi in questo rush finale: il 26° turno sarà ricco di aspettative.

Girone A

Volente o nolente, sarà il giorno del Kratos. Ovvero: andrà in Promozione se vincerà a Fuscaldo questo pomeriggio, oppure dovrà eventualmente la prossima settimana. Inevitabilmente, le altre gare odierne prenderanno forse meno le attese dei tifosi, soprattutto per il valore di classifica, come nel caso di Luzzese-San Lucido, qualche pathos in più per Geppino Netti-Spezzano e Diamante-San Marco con squadre impegnate per la salvezza in ballo. Domani invece scontro in alto tra Themesen e Bisignano, curioso inoltre la contesa tra Roggiano e Corigliano, l’ultima occasione degli ionici per riaprire eventualmente la lotta per l’ultimo posto playoff. Chiuderà un altro scontro netto per la salvezza come Mirto-Trebisacce

Girone B

Abbiamo due anticipi e saranno anche belli da vedere, tutto sommato. La Silana, fresca della vittoria della Coppa Calabria, andrà in scena sul campo del Cus, mentre il Marca vorrà chiudere i giochi definitivamente in casa affrontando il Rocca di Neto. Discorsi in testa importanti da valutare per questo pomeriggio, domani si giocheranno altri match con trama più rodata per le altre posizioni in classifica. Il Real Cosenza, guardando ai risultati degli altri campi, potrebbe tornare secondo in classifica se batterà le Stelle Azzurre, San Fili-Garibaldina varrà tanto in zona salvezza, da non sottovalutare nemmeno la situazione per Decollatura-Cutro e Cirò-Brutium: chi perderà avrà qualche grattacapo in più.

Girone C

Il girone con più incertezza al vertice aprirà le danze con l’anticipo Pizzo-Soverato. Domani, tornata in testa alla classifica, la squadra di Taverna sa di dover accelerare definitivamente per non guardarsi più dietro le spalle, ma sul campo del Bivongi Pazzano non sarà semplice prendere i tre punti. Spettatrice interessata la Promosport Lamezia, che in casa ospiterà la Sersalese, per una situazione ancora in evoluzione per le zone alte della classifica. Molto diversa l’ambizione degli altri incontri, si giocherà per stare tranquilli o per evitare ulteriori pericoli finali in: Prasar-Rosarnese, Real Fabriziese-Piscopio, Sant’Onofrio-Palermiti, gara di centro classifica tra Mileto e Montepaone.

Girone D

Non si parla di anticipi in questo gruppo, poiché oggi andranno in scena sei gare su otto. Tre delle quali vedranno in scena proprio le compagini che lottano per il vertice. Il Polistena, dopo il ko di Coppa, sarà di scena sul campo del Lazzaro. Ha ancora un margine di vantaggio sul Catona, impegnato internamente contro il Rizziconi, e sul Taurianova, atteso dal match sul terreno del Gebbione. In campo oggi anche Ardore-Campese scontro diretto per la salvezza, Bagnarese-Gallina, e Lazzaro-Città di Siderno. In questo turno potrà arrivare un primo verdetto, la retrocessione aritmetica del San Gaetano (di scena contro la Bovese), questione solo di numeri di fatto considerando le distanze col Roccella penultimo e impegnato sul campo del Siderno 1911.