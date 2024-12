La decima giornata in Prima categoria è stata scoppiettante. Aumenta il numero di gol facendo la media tra i vari campi, gli attacchi hanno trovato forse fin troppa vita facile davanti a difese un po’ troppe ballerine. I primi effetti del calciomercato di riparazione si stanno comunque notato.

Girone A

Il Kratos non sbaglia due volte. Dopo il ko contro il Roggiano, ha ritrovato la vetta della classifica e lo ha fatto con una prestazione maiuscola, levando lo scettro alla Themesen per 5-2. A Longobucco, nella seconda parte della ripresa i gialloblù hanno dilagato, mentre la squadra di casa non è rimasta soddisfatta dell’arbitraggio. Il Kratos ora ha due punti e una gara in meno rispetto agli avversari: un bottino più che sufficiente al momento per sognare. Bisignano protagonista anche col 3-1 a Roggiano, a ravvivare una zona playoff dove torna a sorridere l’Acri, tornata alla vittoria col 2-0 interno al Corigliano dopo tre sconfitte di fila. Pari senza reti e senza emozioni tra Mirto e San Marco. Il sabato sorride a Geppino Netti e Luzzese che compiono due passi in avanti concreti. A Morano vittoria per 1-0 contro il Real Trebisacce, i cratensi conquistano la vittoria 3-2 contro Spezzano, pari 1-1 tra Fuscaldo e San Lucido.

Girone B

Gli anticipi del sabato regalano risultati importanti. Il Marca continua a insistere nella sua marcia, la vittoria nel derby per 2-1 contro il Real Cosenza è un risultato pesante nell’economia del campionato, come il 4-0 esterno della Silana sullo Scandale. La domenica conferma in testa il Rocca di Neto, nel 2-1 al Cus Cosenza c’è tutta la sostanza del gruppo biancazzurro. Copertina di giornata per lo Scandale, che vince 8-2 sulla Garibaldina: una partita giocata quasi a ritmi gasperiniani per una squadra ora in zona playoff. A completare il turno il pari per 1-1 tra Cirò Marina e Real Cosenza, la vittoria di misura del Decollatura contro il San Mango e Stelle Azzurre-Cutro 1-3.

Girone C

Si giocava a porte chiuse, in quel di Parghelia, e in pochi hanno visto la goleada del Pizzo sulla Sersalese per 8-1 nelle gare del sabato dove si registra un bel colpo esterno della Rosarnese per 2-1 sulla Promosport Lamezia. Goleade anche di domenica col 6-2 tra Bivongi e Palermiti, ma il colpo di scena arriva da quello che era stato presentato come un testa-coda. Ha vinto il Sant’Onofrio con merito nel 2-1 al Soverato che resta in vetta alla classifica ma registra il primo stop nel torneo. Con lo stesso punteggio termina anche Mileto-Piscopio, non c’è invece una grande continuità nel Montepaone che impatta 1-1 con la Laureana, vince 2-0 la Real Fabriziese sul Taverna.

Girone D

Nelle gare del sabato il Catona ha dimostrato di non avere problemi a reggere la testa del torneo. Il 5-1 sul San Gaetano ne conferma la leardership, in anticipo anche le vittorie di Taurianova e Lazzaro di misura sulla Bagnarese e Siderno, il successo 2-1 dell’Ardore sul Rizziconi e il poker della Gebbione sulla Campese. Guardando agli altri match che si sono giocati ieri, il Polistena resta almeno al secondo posto, il rotondo tris conquistato sul campo della Bovese è arrivato senza grossi problemi. Tripla gioia anche per il Città di Siderno sul Gallina, ne fa quattro invece la Gallinese contro il Roccella, ultima e unica squadra in Prima categoria rimasta a zero punti in classifica.