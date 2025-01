Torna la Prima Categoria con una tredicesima giornata che sarà un bel test in tutta la Calabria. Smaltire i carichi festivi potrebbe essere un problema, l’amalgama dei nuovi acquisti sarà un altro fattore da considerare: il weekend calcistico offrirà diversi spunti.

Girone A

Tutti a caccia del Kratos, che mantiene in vetta un margine di cinque punti e avrà un impegno semplice contro la Geppino Netti. Diverse attese invece negli altri match del sabato, partendo dal derby cratense Bisignano-Luzzese, così come si preannunciano ricche di intensità Rangers Corigliano-Fuscaldo e San Lucido-Mirto. La domenica pre epifania ha in Acri-Themesen un match quasi da dentro o fuori: le distanze dalla vetta sono già importanti, rispetto al loro strepitoso inizio di campionato è mancato forse il salto di qualità. Trebisacce-San Marco varrà per la salvezza, Spezzano-Diamante chiuderà il cartello di giornata.

Girone B

L’anticipo del sabato manderà in campo il Real Cosenza contro il San Mauro, un’occasione per la squadra bruzia di aumentare le sue ambizioni in zona playoff. Domenica altri sei incontri, partendo dallo scontro tra Rocca di Neto e Stelle Azzurre. Sempre in vetta, il Marca sarà chiamato alla trasferta sul campo della Garibaldina, ma ci sarà un mix di varie emozioni anche analizzando gli altri incontri. La Brutium ospiterà Decollatura, spiccherà soprattutto il match tra Silana e Cirò, respirando altitudini importanti in classifica. Cutro-San Mango, Scandale-Cus completeranno il quadro.

Girone C

L’anticipo tra Sersalese e Rosarnese sarà solo un antipasto di un tredicesimo turno con diversi spunti. La domenica del villaggio calcistico si concentrerà sul duello a distanza tra Soverato (che ospita la Prasar) e la Promosport Lamezia, impegnata sul campo del Palermiti. Eventuali passi falsi permetteranno un altro ribaltone nelle zone alte, dove tante squadre sono a pochi punti. Taverna-Pizzo sarà una gara aperta a ogni tipo di pronostico, il Bivongi sarà atteso dal Montepaone: altro match da tripla o quasi. Piscopio-Sant’Onofrio e Laureana-Fabriziese le altre due gare del 5 gennaio.

Girone D

Ben cinque le partite che si giocheranno domani. Il Polistena avrà il testa coda contro il Roccella, il Taurianova terzo ospiterà il Catona e ne verrà fuori sicuramente una partita molto combattuta. Dopo le prime tre posizioni la classifica resta molto compatto, basteranno pochi risultati utili e si potrà sognare in grande: un concetto che varrà, più o meno a vario titolo, per Bagnarese-Lazzaro e Gallina-Ardore mentre San Gaetano-Siderno vedrà contrapporsi due squadre con un divario tecnico netto. Domenica altre tre contese, la Bovese vorrà solidificare la quarta piazza sul terreno della Campese, Rizziconi attenderà la Gallinese, come ottavo match ecco Città di Siderno-Gebbione.