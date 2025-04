Si giocherà nel giorno dedicato alla Liberazione ma, soprattutto, si andrà in scena con un clima non così festivo per ovvi motivi. Il giorno segnato di rosso ha consentito, alle squadre che dovevano giocare domani, di poter anticipare i loro match, in base alla disponibilità degli impianti sportivi. Su tutti i campi doveroso minuto di silenzio e un annuncio di papa Francesco prima del fischio d’inizio: «Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore».

Girone A

In anticipo andrà il derby cratense Luzzese-Bisignano che servirà soprattutto agli ospiti per il piazzamento playoff. Le altre gare saranno giocate domenica, tra quelle già fissate da tempo e altre posticipate quindi di un giorno sul calendario. Testa coda tra Geppino Netti e Kratos, scontri diretti pesanti per gli spareggi: Themesen-Acri e Mirto-San Lucido daranno una nuova dimensione per la zona alta e quella calda. Un’altra gara importante sul piano salvezza andrà in scena tra San Marco e Real Trebisacce, in pratica la squadra meno in forma contro quella maggiormente performante nell’ultimo periodo. Diamante-Spezzano e Corigliano-Fuscaldo chiuderanno il 28° turno.

Girone B

Il Marca domenica avrà il grande match ball di chiudere i giochi in anticipo. Vincendo contro la Garibaldina in casa partirà la festa: avversario non impossibile, i cosentini vorranno festeggiare così la vittoria del torneo domenica. Dietro il Marca, si guarderà soprattutto al piazzamento playoff, lo Scandale giocherà sul campo non facile del Cus, il Real Cosenza su quello del San Mauro, alla ricerca di un colpo di reni per la salvezza. Rocca di Neto andrà sul terreno silano delle Stelle Azzurre, la Brutium farà visita al Decollatura. La Silana invece sarà ospitata dal Cirò Marina.

Girone C

L’anticipo tra Promosport Lamezia e Palermiti vedrà favoriti i padroni di casa, potrebbe esserci invece più equilibrio guardando a Rosarnese-Sersaliti. Due gare oggi, cinque domenica partendo dal Pizzo che ora avrà il compito di confermarsi in vetta alla classifica. La prima delle tre tappe da non fallire sarà contro Taverna in casa, impegno non certo agevole ma alla portata dei napitini. Bivongi-Montepaone e Prasar-Soverato saranno le altre due gare che interessano la zona playoff, diverso il discorso negli altri incontri di giornata. Il Piscopio cercherà punti sul campo del Sant’Onofrio per eventualmente vivere gli ultimi due turni all’arrembaggio degli spareggi in alto, Real Fabriziese-Laureana invece sembra un anticipo di playout.

Girone D

Il gruppo meridionale come sempre avrà i suoi maggiori contenuti per il discorso delle primatiste. Catona-Taurianova, che si giocherà a porte chiuse, sarà il grande anticipo odierno. Reginaldo contro Viola ma anche due inseguitrici che potrebbero ostacolarsi a vicenda, per... lanciare il Polistena che domenica giocherà sul campo del Roccella. In caso di pari sul neutro di Gallico, i rossoverdi potrebbero raggiungere la Promozione con due turni d’anticipo. Oggi in campo anche Ardore-Gallina, domenica il resto del cartello con: Lazzaro-Bagnarese, Gallinese-Rizziconi, Gebbione-Città di Siderno, Bovese-Campese e Siderno-San Gaetano.