Proseguono i tornei di Prima Categoria, questo weekend sarà utile per capire quanto le fatiche di Coppa e i primi innesti sul mercato possano influire materialmente sull’andamento dei vari match. Girone per girone, ecco l’anteprima della nona giornata, in un torneo dove stanno lievitando anche gli esoneri degli allenatori.

Girone A

Quasi ugualmente distribuito, il turno avrà quattro gare pomeriggio e altre tre domani. Occhi puntati sul Themesen impegnato a San Lucido, cercherà di confermare la vetta contro una squadra che sbaglia poco in casa. Delle primatiste, importante confronto per il Kratos, ospiterà Roggiano rinforzato anche da qualche ex. L’Acri, persa la vetta, sarà di scena a Taverna di Montalto contro il Bisignano, a completare oggi andranno in campo Diamante e Mirto. Domani invece confronti che riguarderanno soprattutto la zona salvezza, varie motivazioni in ballo per San Marco-Geppino Netti e Real Trebisacce-Luzzese. Musica diversa per Fuscaldo, vorrà punti pesanti contro Spezzano.

Girone B

Anticipo pesante quello previsto per le 14.30. Il derby tra Real Cosenza e Marca testerà la volontà della squadra ospite di mantenersi in vetta, la gara potrà essere aperta a ogni tipo di pronostico. L’altra squadra in testa è il Rocca di Neto, reduce dal pari di Scandale e impegnato domani in casa contro San Fili nelle gare di domenica. Guardando alle stracittadine, ancora Cosenza la fa da padrona col confronto Brutium-Cus, con qualche grado prevedibile in meno la Silana vorrà mantenersi in alto contro lo Scandale, così come Cirò Marina cercherà un colpo esterno affrontando il Cutro. Di ben altra pasta per la zona salvezza invece gli incontri tra San Mauro-Decollatura e San Mango-Stelle Azzurre.

Girone C

In campo tutti di domenica ma la giornata sarà molto scoppiettante con ogni probabilità. Soverato avrà un’altra occasione per allungare in classifica, battere a domicilio il Bivongi Pazzano sarà l’obiettivo principale. Tra gare da recuperare, giornate di riposo e quant’altro si sta creando intanto un gruppo misto in zona playoff, non sarà facile venirne a capo. Pino Donato-Rombiolese farà capire meglio chi potrà inseguire proprio Soverato, sensazione un po’ miste nelle altre gare di giornata. Giocheranno infatti delle compagini che guardano in alto contro quelle che dovranno risalire un po’ la china in classifica: Piscopio-Laureana, Palermiti-Fabriziese, Prasar-Promosport, Rosarnese-Pizzo e Sersalese-Sant’Onofrio.

Girone D

Tre sfide oggi, cinque domani: la nona giornata salirà di interesse partendo da Gallina-Lazzaro, San Gaetano-Ardore e Taurianova-Città di Siderno, una partita dall’aria impregnata di playoff. La mente però sembra rivolta già al prossimo futuro, tutte le attenzioni saranno riversate domani su Polistena-Catona, gara da non perdere per gli appassionati del girone reggino. La prima contro la seconda in classifica, due i punti di distanza: sarà l’occasione giusta anche per capire chi potrebbe davvero ambire alla promozione diretta. Rizziconi cercherà di collocarsi al terzo posto (dovrà battere Gebbione), anche il Siderno 1911 vorrà fare il salto di qualità ma non sarà semplice contro la Gallinese. Campese-Bagnarese e Roccella-Bovese chiuderanno il nono turno.