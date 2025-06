Sarà una domenica da ricordare per un pezzo nella città di Taurianova, il 1° giugno diventa una data memorabile per i tifosi. La domenica perfetta accompagna così i giallorossi in Promozione, dopo la gara vinta sul neutro di Lamezia Terme squadra e tifosi hanno proseguito la loro gioia in una struttura della zona.

Un trionfo meritato, per quanto fatto vedere in campo, da Viola e compagni che avevano giocato un bel campionato nella fase regolare e hanno confermato le loro qualità successivamente. Nel girone D è arrivata seconda, dietro a un irresistibile Polistena che ha conquistato l’accesso diretto alla Promozione. Tanta qualità in attacco, ma anche in difesa… come dimostrato nel primo playoff contro il Catona con 120 minuti di battaglia ma alla fine porta inviolata per regalare l’accesso alla finalissima.

L’ultima gara è stata così partita vera contro il Pino Donato Taverna, anche dopo qualche polemica che aveva coinvolto la squadra catanzarese, la quale aveva espresso tutto il suo disappunto nel giocare di domenica, in contemporanea con un memorial in Brianza. La LND ha confermato la data e al “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme sono scese in campo due squadre determinate a dare il massimo e a entrare nella storia.

Un primo passo concreto lo ha fatto il Taurianova col gol di Zagari dopo 42 minuti, a regalare il primo boato dei tifosi giallorossi. Nella ripresa squadre più guardinghe e contropiedi che si sprecano, sino al pari del Taverna che ha pareggiato al 77° con Cosentino. Nemmeno il tempo di esultare che un minuto dopo è stato bomber Viola a riportare la contesa in favore del Taurianova.

Colpo del ko difficile da digerire per il Taverna, infilzato anche da Saccà all’84°. È un 3-1 che chiude così il primo spareggio, questo pomeriggio alle 16 toccherà a Bisignano e Rocca di Neto, sempre nello stesso impianto lametino, disputare il playoff tra il gruppo A e B.