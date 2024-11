I campionati di Prima categoria restano equilibrati, in Calabria c’è un interesse ormai vivo per tutte le piazze alla ricerca del rilancio. A pochi turni dalla pausa invernale, emergono interessanti spunti in tutti i gironi. Il mercato comunque entrerà nel vivo a breve e permetterà un po’ a tutti di poter migliorare decisamente.

Girone A

La via per la vetta sta diventando decisamente intasata. Negli anticipi del sabato, pari del Themesen 1-1 a San Lucido, sconfitta di misura del Kratos, che ha perso contro il Roggiano ora terzo in classifica. La gara più “pazza” è tra Bisignano e Acri: gli ospiti perdono 4-3 dopo che aver avuto addirittura siglato un doppio vantaggio. Diamante-Mirto 3-1 ha completato i match del sabato, domenica invece da registrare il poker della Luzzese sul campo della Real Trebisacce, il blitz esterno per 1-0 della Geppino Netti a San Marco, nonché il pari 1-1 tra Spezzano e Fuscaldo. In classifica Themesen a 22 punti, Kratos a 21, Roggiano a 19, resta a 18 l’Acri: tanto equilibrio, quindi, e nel prossimo turno scontro diretto tra le prime due della classifica.

Girone B

L’unico anticipo è terminato a reti bianche. Real Cosenza-Marca poteva offrire molto di più, è stata un’occasione persa per fare un buon allungo in classifica. Il risultato… piace al Rocca di Neto: 4-0 al San Fili e vetta ora in solitaria. Nell’altro derby di Cosenza, riscatto per la Brutium 3-1 al Cus, avanza anche la Silana col 2-1 allo Scandale e il terzo posto solitario in classifica. Il Cutro vince di misura sul Cirò Marina, vittorie esterne per Stelle Azzurre e Decollatura in due match importanti per la salvezza. L’altra squadra silana è corsara di misura a San Mango, l’Audace invece fa 2-1 sul campo del San Mauro. Classifica compatta, tra zona playoff e playout tante le squadre che, da una domenica all’altra, possono cambiare rapidamente prospettiva.

Girone C

Tutti i match sono stati giocati di domenica con la vittoria intanto del Soverato per 2-0 sul Bivongi. Resiste la capolista che, a 22 punti, si tiene a cinque distanze dalla Promosport diretta inseguitrice, grazie al 3-0 sul campo del Prasar. Vittoria scoppiettante della Pino Donato Taverna per 3-2 sul Mileto, la zona playoff ospita anche il Piscopio, che ha realizzato una quaterna al Laureana. Non vanno oltre il pari sull’1-1 Rosarnese e Pizzo, c’è ben altro da raccontare per le squadre che vorranno mantenere la categoria. Il Sant’Onofrio ha trovato la prima vittoria nel torneo, il 2-1 sul campo della Sersalese ha regalato i primi sorrisi nonché convinzioni maggiori. Il Palermiti invece ha rialzato la testa con l’1-0 sulla Real Fabriziese.

Girone D

L’attesa per il big match non ha lasciato delusi gli appassionati. A Cittanova, il Catona si è imposto sul Polistena. Il 3-1 è servito per il controsorpasso (Catona ora a 23 punti, Polistena a 22) in un match che è stato incandescente nella ripresa col vantaggio dei rossoverdi e la rimonta degli ospiti, nonché tre rigori fischiati complessivamente. Sempre di domenica gli altri match con il fattore campo rispettato solo in Siderno-Gallinese 2-0. Altri tre successi da registrare fuori casa: Rizziconi-Gebbione 2-3,Campese-Bagnarese 1-2, Roccella-Bovese 0-4. Negli incontri di sabato, da notare la verve del Taurianova, 3-1 al Città di Siderno che vale una terza posizione consolidata. È resuscitato il San Gaetano col 2-0 contro l’Ardore: dopo otto ko di fila, è arrivata la prima vittoria e i tre punti in classifica. Senza reti infine Gallina-Lazzaro.