Il 25° turno tra oggi e domani offrirà 28 gare e mille spunti da poter analizzare. Le squadre in testa vorranno cercare un ulteriore puntello per rinforzare la leadership e cominciare già a calcolare se l’approdo in Promozione avverrà prima o dopo le festività pasquali.

Girone A

Si incominceranno a fare un po’ di conti già a partire da questo pomeriggio. Il Kratos comincerà a segnare i giorni e le ore che la separano dalla Promozione, intanto bisognerà il Themesen e non sarà così semplice. Impegno in zona playoff tra Bisignano e Roggiano, l’Acri sarà di scena a Corigliano e, considerando gli scontri diretti e i turni di riposo, ogni punto varrà quasi doppio.

Il San Lucido oggi ospiterà il Fuscaldo, domani invece ci saranno tre incontri che verteranno nettamente per la salvezza. San Marco-Mirto sembra un’ultima occasione per entrambi, il Trebisacce ospiterà la Geppino Netti dopo aver fatto dieci punti in quattro gare, infine la Luzzese sarà di scena sul campo dello Spezzano.

Girone B

Sei confronti tra oggi e domenica, partendo da Real Cosenza-Cirò Marina. Domani curiosità per la Silana, se farà o meno turnover considerando la finalissima di Coppa Calabria in programma mercoledì a Lamezia Terme contro il Polistena. Il club di San Giovanni in fiore ospiterà il San Fili, la capolista Marca vorrà chiudere forse definitivamente il discorso in vetta giocando sul campo della Brutium. In programma altri tre incontri tra squadre che potevano dare senza dubbio di più e mostrare una maggior regolarità, come nel caso di: Garibaldina-Scandale, Rocca di Neto-Cus Cosenza e Cutro-Stelle Azzurre.

Girone C

Piscopio-Mileto sarà l’anticipo odierno, poi tra domani pomeriggio e mercoledì si capirà meglio quali saranno i margini per la capolista. La Promosport Lamezia sarà di scena sul terreno della Rosarnese, Taverna invece affronterà due match in casa: contro la Real Fabriziese e i dieci minuti di recupero dell’incontro contro la Laureana mercoledì (era già in vantaggio per 1-0). Soverato giocherà in casa contro Sant’Onofrio, Pizzo in trasferta contro la Sersalese e Bivongi sul terreno del Palermiti tra le squadre che vorranno mantenere la posizione playoff. Montepaone-Laureana chiuderà il 25° turno del gruppo centro-meridionale.

Girone D

L’ultimo gruppo più a sud ha un po’ di rimpianti per quanti inseguono il Polistena capolista, i segni x dello scorso turno hanno dato più fiducia proprio alla squadra rossoverde, che oggi giocherà contro la Bovese sul neutro di Cittanova.

Nei quattro match odierni ci sarà spazio anche per le inseguitrici: il Catona potrebbe puntare al record di gol contro il San Gaetano ultimo con 91 reti subite, il Taurianova invece ospiterà la Bagnarese con qualche difficoltà media da prevedere. Pomeriggio sarà in programma anche Gallina-Siderno, domani altri quattro confronti come Roccella-Gallinese e Rizziconi-Ardore a ridefinire i contorni playout, Campese-Gebbione e Siderno 1911-Lazzaro vedranno in campo squadre relativamente più tranquille.