Sono sempre più coinvolgenti i quattro gironi della Prima, 29 i match in questo fine settimana da seguire e commentare per i tifosi. Soprattutto nei gironi centro-meridionali stanno avanzando le aspettative per le squadre di vertice

Un altro turno ricco di intensità sarà il ventesimo in Prima Categoria con il calciomercato ancora attivo per molte compagini che, in settimana, hanno ufficializzato gli ultimi acquisti. Potrebbe essere però un'altra giornata importante soprattutto per i tecnici in bilico e alla ricerca di un guizzo per mantenere salda la panchina. 29 match in quattro gironi, ecco tutto il programma tra pomeriggio e domani.

Girone A

Riposa la capolista Kratos, l’attenzione maggiore sarà riversata sulle squadre in zona playoff nel weekend. Il Bisignano, dopo due pareggi di fila, tenterà un guizzo contro un San Lucido non così splendente negli ultimi periodi. Oggi pomeriggio, però, i confronti più importanti riguarderanno squadre alla ricerca di un salto di qualità come Luzzese, Fuscaldo e Corigliano, che ospiteranno Mirto, Geppino Netti e Spezzano, ovvero tre squadre impegnate nella zona caldissima della classifica. La domenica servirà per stabilire un po’ di gerarchie nei piani alti, gara di intensità sarà Themesen-Diamante, l’Acri chiederà spazio contro il Real Trebisacce, Roggiano ospiterà San Marco.

Girone B

Due anticipi come sempre a coinvolgere le squadre cosentine. Il Marca vorrà risalire la china contro il Decollatura, il Cus ospiterà il San Mauro ultimo in classifica. Domani altri cinque incontri, partendo dalla nuova capolista Real Cosenza (che potrà staccare il Rocca di Neto in riposo), impegnata sul campo di un Garibaldina che ha ingaggiato come nuovo tecnico Gianluca Perrone. La Silana è attesa dal riscatto, in casa ospiterà la Brutium, mentre l’altra squadra di San Giovanni in Fiore – il team Stelle Azzurre - sarà di scena a Cirò Marina. Il San Fili vorrà raccogliere dal metaforico albero delle noci, cantato dal concittadino Dario Brunori, tre punti contro il San Mango, Scandale-Cutro chiuderà il cartello.

Girone C

Piscopio-Palermiti aprirà oggi il raggruppamento, domani altre emozioni guardando alla vetta con i recuperi di qualche giorno fa che hanno cambiato, ancora una volta, la fisionomia delle gerarchie. La nuova capolista Taverna riposerà, la Promosport vorrà subito tornare al primo posto con l’impegno contro il Bivongi. Montepaone-Soverato è quasi uno spareggio già da dentro o fuori per la zona playoff, Sant’Onofrio-Pizzo sarà un altro bel confronto acceso. Mileto-Rosarnese, Fabriziese-Prasar e Laureana-Sersalese avranno un gran bel peso per il mantenimento della categoria.

Girone D

Sette gare di sabato, un solo posticipo di domenica che coinvolgerà la capolista Polistena sul campo del Città di Siderno. Oggi pomeriggio, quindi, le inseguitrici Catona e Taurianova vorranno mantenere ritmi alti per mettere pressione ai rossoverdi, negli impegni interni contro Bovese e Rizziconi.

Altri match interessanti in programma sul reggino riguarderanno la Bagnarese, quinta in classifica, contro un Roccella rinsavito dalla vittoria nell’ultimo turno. Non meno accese saranno Ardore-Gallinese e Lazzaro-Campese, così come gli incontri tra squadre attese sempre a un maggior slancio come Gebbione-Siderno e Gallina-San Gaetano.