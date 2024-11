Altro weekend di lotta e di buon governo nei campi calabresi. Nei quattro gironi ci sono già le prime indicazioni importanti, alcune squadre tentano le prime fughe, altre invece stanno cercando ancora l’amalgama in campo dopo i tanti proclami estivi.

Girone A

Themesen e Acri non si fermano più, i blitz esterni fanno sognare i tifosi. Il club di Longobucco supera la Geppino Netti 3-1, confermandosi come una squadra coriacea e dall’impatto devastante. C’è aria di festa anche nella città di Sant’Angelo, l’Acri prevale in casa del Diamante per 2-0, facendo così sognare nuovamente i tifosi grazie alla doppietta di Marano, un “mago” dei piazzati. La società tirrenica ha espresso il disappunto per l’operato dell’arbitro, che non avrebbe espulso un … proprio calciatore per doppia ammonizione, annunciando un ricorso per violazione del regolamento, chiedendo così la ripetizione della partita.

Fa festa la Luzzese col 3-2 contro il Fuscaldo che resta a zero insieme alla Geppino Netti. Alla domenica da registrare la vittoria netta dell’Audace San Marco, 3-0 al Corigliano e nuova iniezione di fiducia per il futuro dopo un inizio di stagione sin troppo traballante. Vince il Roggiano a Mirto 2-1, pareggi per le squadre cratensi: Spezzano-Kratos resta sullo 0-0, Real Trebisacce-Bisignano termina sul 2-2 con tanti rimpianti.

Girone B

Un solo anticipo al sabato e sorride al Rocca di Neto, che si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno. La vittoria conquistata a Taverna sul terreno della Real Cosenza per 2-1 conferma il grande momento di forma per una squadra che sogna in grande. Rocca di Neto vola in testa ma da sola, il Cutro blocca la Silana per 2-1, al secondo posto avanza il Cirò Marina che sconfigge 2-0 il Marca. Non c’è nessuna squadra senza punti, ma si registrano due colpi esterni. Lo Scandale sbanca San Marco Marchesato 3-0, c’è la prima soddisfazione poi del Cus Cosenza: dopo due sconfitte arriva il 3-1 sul terreno delle Stelle Azzurre. A chiudere il cartello del terzo turno, San Mango ok col 3-0 contro la Garibaldina, pari 1-1 tra Decollatura e San Fili.

Girone C

Gli anticipi regalano due blitz esterne, due prime volte in campionato dal peso ben differente. E sono due vittorie di misura a creare un po’ di pepe al torneo: la Real Fabriziese si impone a Pizzo, molto più eclatante il successo del Mileto sul campo della Promosport Lamezia. Le gare di domenica confermano come questo sia il girone dell’equilibrio in testa con tre squadre al comando. Il Soverato agguanta la testa battendo il Pino Donato Taverna per 3-0, il Bivongi è corsara di misura sul Sant’Onofrio. Ottime indicazioni arrivano dal Prasar (4-1 al Laureana), c’è il primo sorriso pieno della Sersalese per 2-0 sul Piscopio, molto più scintillante il confronto tra Rosarnese e Real Montepaone finito sul 3-5. Si segnala così la tripletta di Paparazzo per gli ospiti e lo zero che rimane in classifica per i locali.

Girone D

Sabato di quaterne nel girone più a sud, le due squadre in testa alla classifica vanno a braccetto, partendo dal poker del Polistena sul Taurianova. Rossoverdi col pieno di fiducia, ma c’è anche da registrare il 4-0 del Catona sull’Ardore, in anticipo anche il blitz esterno di misura della Campese a San Gaetano. Ieri le maggiori attenzioni erano riversate a Siderno per il derby cittadino che mancava da trent’anni, in un clima abbastanza frizzante tra comunicati, annunci di gare in streaming e incontri con gli assessori. Siderno 1911-Città di Siderno finisce 1-0: gara corretta e decisa da un gol su calcio d’angolo, un plauso va anche alle tifoserie. Negli altri match, la sconfitta esterna di misura della Bagnerese contro la Gallinese (e resta a zero in classifica, come il San Gaetano), nonché un pari a reti bianche tra Rizziconi e Lazzaro. Pari anche tra Roccella e Gallina per 1-1, senza dubbio più tonica Bovese e Gebbione sul 3-2. Poco il tempo per respirare, pensando al campionato nonché a mercoledì: molte le compagini che tornano già in campo per le gare di Coppa.