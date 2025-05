La coda finale prevederà altri due match con Bisignano-Rocca di Neto e Taverna-Taurianova che si giocheranno i due posti per la Promozione nelle gare del 1° giugno. Retrocedono in Seconda invece San Mauro, Palermiti e Campese

Domenica di caldo e di grandi emozioni dislocate nei sei campi calabresi dove si giocava per qualcosa di concreto. Tra playoff e playoff non è mancato di certo il divertimento, numeri da record per le dirette live di Facebook e colpi di scena importante hanno tenuto ben alta l’attenzione.

Nel girone A c’era da giocare il playoff tra Bisignano e Themesen. La vittoria dei cratensi per 2-0 è arrivata grazie a una rete per tempo, ma soprattutto alla capacità di non perdere mai la concentrazione, al di là di qualche gol mangiato di troppo. Resta da sottolineare però il grande campionato dei ragazzi di Longobucco, i rossoverdi sono stati tra le sorprese più belle della stagione.

Esultano gli amaranto che domenica, a Lamezia Terme, sfideranno la squadra che ha vinto il playoff del gruppo B. In questo caso l’ha spuntata il Rocca di Neto, che si è imposta per 2-1 sul terreno dello Scandale. Serviva un solo risultato agli ospiti e lo hanno ottenuto al massimo delle loro forze, supportati da una tifoseria di ben altra categoria. C’era anche un playout nel girone centro-pitagorico e lo ha vinto la Garibaldina che per 1-0 ha battuto il San Mauro, condannandolo alla retrocessione.

Altre emozioni da incrociare per il gruppo C con un altro colpaccio esterno a rimescolare le sensazioni per la promozione. L’impresa della Pino Donato Taverna è arrivata di misura ma in maniera convincente contro la Promosport Lamezia, che ha vanificato vissuto con grandi attese perdendo in casa proprio nei playoff. Dall’altra parte, al playout la Real Fabriziese sempre con un gol di scarto ha raggiunto la salvezza, la differenza era netta contro il Palermiti, condannato alla retrocessione.

Tornando alla lotta per la gloria, il Taverna affronterà nell’incrocio col gruppo D il Taurianova. In questo caso non sono bastati 120 minuti per sbloccare l’incontro col Catona, alla squadra di casa è però valevole il miglior piazzamento per qualificarsi. Resta però il rimpianto del pubblico: in una gara tra migliori attacchi, curiosamente non ci sono state delle reti.

Infine, salvezza conquistata dal Gallina che ha segnato tre gol sul terreno della Campese. Fattore interno ribaltato e festa per la squadra gialloblu, pronta nuovamente a militare in Prima Categoria nella prossima stagione.