Nella terza serie regionale non mancano gli spunti per i team che stanno comandando il torneo. Kratos, Rocca di Neto, Soverato e Catona continuano a guidare i quattro gironi, mentre nella zona play off le maggiori antagoniste sembrano tirare un po’ il fiato

Il 2024 calcistico sta quasi esaurendosi. L’undicesimo turno ha determinato risultati importanti, frutto del mercato e della generosità dei presidenti a dover ovviare agli errori estivi in sede di costruzione della rosa. Non è un caso come ci siano i gol dei nuovi acquisti e soprattutto la consapevolezza di aggiungere muscoli in campi spesso pesanti come quelli visti nei weekend.

Girone A

Il Kratos ha allungato in classifica e deve dire grazie ai suoi uomini di maggior talento ma… anche all’altro Bisignano. I gialloblù hanno vinto per 2-1 sul Fuscaldo, l’altra squadra cratense ha dominato sul Themesen per 3-1. Distanze larghe e una gara in meno per il Kratos valgono già un ipotetico titolo (almeno) di campioni d’inverno. A ridosso dei playoff si affacciano San Lucido e Diamante, che battono per 3-1 la Luzzese e fuori casa 4-2 il San Marco, in zona calda escono dal marasma il Corigliano (2-0 al Roggiano) e si registra la prima gioia in campionato per Spezzano, 1-0 al Geppino Netti. Ieri l’ultimo match di giornata con Trebisacce-Mirto 1-1.

Girone B

L’anticipo ha premiato un Real Cosenza formato… Sinner nel 6-0 alle Stelle Azzurre. Ieri invece le maggiori attenzioni erano concentrate sulla sfida che poneva in campo la prima e seconda in classifica. Il pari per 2-2 tra Rocca di Neto e Marca rimanda al momento eventuali capovolgimenti in testa, la Silana si inserisce tra le due con il 4-0 al Cus Cosenza: tre compagini in due punti renderanno avvincente il campionato. Altri due pareggi da registrare, a reti bianche tra Garibaldina e San Fili, più vibrante il 2-2 tra Cutro e Decollatura. Ha vinto la Brutium 3-1 contro Cirò, va col tris anche San Mango: liquidato il San Mauro, ultimo a un punto e ora diventato il team che ha raccolto meno di tutti nei quattro gironi.

Girone C

La partita del sabato ha regalato emozioni e difese allegre in Piscopio-Real Fabriziese 4-2. Nella domenica c’era interesse per Soverato-Pizzo, il 2-2 non ha deluso le attese di chi voleva vedere una gara ben combattuta. I locali ora hanno tre punti di vantaggio, stavolta sulla Promosport, che si è imposta 2-0 sulla Sersalese e avanza pure il Mileto, col blitz di misura sul Montepaone. Fuori casa ha vinto anche il Sant’Onofrio, 3-1 a Palermiti nello scontro salvezza, goleade negli altri due match: Rosarnese-Prasar 5-1, ma soprattutto un imprevedibile Taverna-Bivongi 4-1, con quest’ultima che perde un’occasionissima di avvicinarsi in vetta.

Girone D

Le contese del sabato hanno registrato la solita marcia di Polistena e Taurianova, squadre compatte e sicure di restare tra le protagoniste sino alla fine. Rossoverdi robusti contro la Gallinese 3-1, la squadra della città del libro ha vinto 2-1 sul Gebbione. In anticipo i colpi esterni della Bovese per 3-1 sul San Gaetano e quello di misura della Bagnarese sul Gallina. La domenica premia i due estremi della graduatoria: il Catona capolista ha rifilato una cinquina sul campo del Rizziconi, è arrivata poi la prima vittoria nel girone del Roccella per 3-1 sul Siderno, dopo dieci ko si ritrovano dei sorrisi. Pareggiano infine Campese-Ardore 2-2, Città di Siderno-Lazzaro 1-1.