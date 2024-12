Un'impresa che vale doppio quella del San Luca che approda alla finalissima di Coppa Italia Dilettanti, in programma il prossimo 22 dicembre, dove affronterà il Praia Tortora. La formazione giallorossa, infatti, batte a domicilio il Melito per 1-2 grazie a una doppietta di Baena e, in virtù dell'1-1 dell'andata, brindano al traguardo. Un San Luca in crescendo dunque, grazie anche all'avvento di mister Tony Lio chiamato a risollevare le sorti del club, attualmente ultimo nel corrente campionato di Eccellenza.

Un traguardo che vale doppio

Proprio mister Tony Lio si esprime così, ai nostri microfoni, dopo la vittoria in semifinale: «Ho iniziato il percorso tre settimane fa e, a essere sincero, ho subito trovato una squadra vogliosa e disponibile, pronta a uscire da quella situazione di classifica in cui versa. Il morale era a terra però i ragazzi si sono messi a disposizione e in settimana hanno dato l'anima per poter centrare l'obiettivo della finale. Neanche per un secondo abbiamo sottovalutato il Melito perché, anche se è una squadra di Promozione, mi ha fatto una grande impressione». E sarà di certo una finale atipica quest'anno dal momento che vedrà di fronte la prima contro l'ultima della classe: «Se si va a guardare la classifica - continua Tony Lio - siamo l'ultima che affronta la prima e dunque molti ci potrebbero dare per sconfitti ma in gara secca può succedere di tutto. Di certo affronteremo una squadra che, a mio avviso, fa il miglior calcio come dimostra il primo posto in campionato e, inoltre, possiede un gruppo ben amalgamato e che si conosce da tre o quattro anni».

La corsa alla salvezza

Capitolo campionato, dove il San Luca deve lasciare l'attuale ultima piazza (condivisa con il Rende) e cercare di fare un girone di ritorno da playoff per centrare la salvezza. Inoltre il mercato di riparazione cade a pennello, per rinforzare una rosa che comunque le potenzialità le ha: «Il presidente si sta muovendo per rinforzare la squadra perché, a questo punto, il primo obiettivo è quello di vincere la Coppa Italia Dilettanti, passando così alla fase nazionale e avendo la possibilità di staccare il pass per la promozione in Serie D. Quanto al nostro cammino, noi abbiamo zero margine di errore dal momento che dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero delle finali. Dobbiamo ragionare tramite step e risalire la china».