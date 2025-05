Prima riunione a Reggio Calabria della nuova Giunta regionale del Coni, presieduta da Tino Scopelliti. «Si è trattato - é detto in un comunicato - di un incontro estremamente fruttuoso nel corso del quale il presidente Scopelliti ha illustrato le prime tappe realizzate da quando è stato eletto alla guida della massima istituzione sportiva regionale, tappe fatte di incontri proficui sul territorio calabrese con presidenti di organismi sportivi e istituzioni. Durante la riunione tutti i componenti della Giunta hanno espresso il loro orgoglio per essere stati eletti in un organismo così importante e la loro motivazione nell'impegnarsi in modo costruttivo al servizio dello sport di Calabria».

Nel corso della riunione sono stati eletti anche i nuovi vicepresidenti per il quadriennio olimpico 2025- 2028, Francesco Citriniti, che avrà funzioni di vicario, e Francesca Stancati. «Il presidente Scopelliti - si afferma ancora nella nota - ha ringraziato tutti per quanto metteranno in campo nei prossimi quattro anni e ha annunciato i prossimi, importantissimi incontri che avrà nella prima decade di maggio proprio in virtù della necessità di camminare in simbiosi non solo con il mondo sportivo ma, anche e soprattutto, con quello istituzionale».