Le sedici imbarcazioni a vela pronte a sfidarsi ieri nella regata della Cetraro Sailing Cup, alla fine hanno dovuto arrendersi al vento calmo, che ha fatto registrare appena due nodi. Gli oltre cento velisti a bordo hanno dovuto dire addio alla prima tappa della competizione, che apre la seconda manche del campionato invernale del Tirreno meridionale 2018/2019. Niente, comunque, è perduto. La gara sarà disputata durante lo svolgimento della seconda tappa, prevista per il prossimo 3 marzo. Gli appuntamenti previsti, in totale, sono cinque e si svolgeranno, vento permettendo, tutte nello specchio d'acqua antistante il porto di Cetraro. La novità di questa edizione è rappresentata dall'istituzione del Trofeo Challenge Manfredi Liquori e, al momento, la testa della classifica è occupata dal club velistico Santa Venere di Vibo Valentia.

Gli alunni dei licei coinvolti nel progetto

Se la passione per la vela non bastasse a giustificare l'entusiasmo che ha circondato l'evento, ampiamente annunciato sabato nel corso di una conferenza stampa, gli organizzatori hanno pensato bene di coinvolgere anche le scuole, dando la possibilità a cinque ragazzi dell'istituto nautico della città di provare l'ebbrezza di competere in una regata. Così, il pomeriggio precedente, hanno preso parte prima a un corso di posa di boe, poi per aspiranti giudici. Alla fine la gara non c'è stata, ma cinque ore per mare sono bastati comunque per scrivere una giornata indimenticabile.