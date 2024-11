Gli amaranto espugnano Portici, mentre la formazione lametina rifila 5 reti ai giallorossi reggini. Ko in Sicilia per il Locri, ancora sconfitte per Gioiese e Castrovillari. I lupi del Pollino restano a 0 punti in classifica

Si è giocata questo pomeriggio la sesta giornata nel campionato di Serie D. Il turno infrasettimanale ha visto il Lamezia Terme aggiudicarsi il derby tutto calabrese contro il San Luca. La gara che si è giocata a Locri (il San Luca non ha ancora a disposizione il proprio campo) si è chiusa con i gialloblù vittoriosi per 5-2. La LFA Reggio Calabria ha conquistato il primo successo stagionale: la squadra di Bruno Trocini ha espugnato Portici per 1-0.

Cade il Locri che a Sant’Agata di Militello perde per 2-0 contro i padroni di casa. Ancora sconfitte per Gioiese e Castrovillari. I viola vengono sconfitti per 2-1 a Palmi dai siciliani della Sancataldese, mentre i Lupi del Pollino, impegnati in casa contro l'Akragas, subiscono la quinta sconfitta consecutiva e restano fermi a 0 punti in classifica. La Vibonese ha osservato il turno di riposo

I risultati della sesta giornata

Castrovillari-Akragas 1-2

Città di S.Agata-Locri 2-0

Trapani-Real Casalnuovo 4-0

Gioiese-Sancataldese 1-2

Licata-Nuova Igea Virtus 2-0

Portici-LFA Reggio Calabria 0-1

Ragusa-Canicattì 0-2

San Luca-Fc Lamezia Terme 2-5

Siracusa-Acireale 3-1

riposa: Vibonese

La classifica

Siracusa 16

Trapani* 15

Licata 12

Vibonese* 12

Akragas 12

Sant'Agata 12

Canicattì 11

Lamezia Terme** 9

Nuova Igea Virtus 7

Sancataldese 7

Real Casalnuovo 6

Acireale** 6

Ragusa 6

LFA Reggio Calabria*** 4

San Luca (-1) 4

Locri 4

Portici 3

Gioiese 3

Castrovillari 0

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno