Il club rossoblù annuncia l'ingaggio del difensore centrale del Guardavalle. Il direttore generale Danilo Beccaria: 'A breve annunceremo il nome del nuovo centravanti'

VIBO VALENTIA - Il primo volto nuovo dell’organico 2014-15 della Vibonese è Attilio Certomà. Difensore centrale nato a Locri il 30 settembre del 1993, Certomà è di Monasterace e nella stagione che si è appena conclusa ha giocato con il Guardavalle in Eccellenza, collezionando 23 presenze. Il neo acquisto rossoblù vanta anche un breve trascorso nel Brindisi in Serie D, ma è nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 che ha fatto parlare di sé, quando giovanissimo è stato lanciato in prima squadra a Soverato, in Eccellenza, totalizzando ben 50 presenze da titolare in campionato.

Colpo a sorpresa. «Arrivo a Vibo accompagnato da tanta umiltà – questo il primo commento di Attilio Certomà – ed anche dalla voglia di far bene e di mettermi in mostra, sperando che la squadra possa partecipare al campionato di Serie D. Al di là della categoria, però, essere in una piazza così importante è per me motivo di orgoglio e posso garantire che farò il massimo per meritarmi la stima e la fiducia che mi è stata accordata. Mi avevano detto che la società rossoblù è formata da gente perbene e in questi primi contatti avuti con il club rossoblù ho avuto la certezza di tutto ciò».

Parla Beccaria. Per la dirigenza rossoblù a parlare è Danilo Beccaria: «Vogliamo ripartire facendo tesoro degli errori del passato. Cerchiamo principalmente giocatori giovani e meritevoli, ai quali offrire una degna vetrina. Certomà lo seguivamo da anni e adesso che se ne è presentata l’occasione, allora non ce lo siamo fatti scappare. Sono convinto che saprà confermare il proprio valore». Per il resto il dg rossoblù garantisce che «a breve annunceremo il nome del nuovo centravanti, con il quale c’è già l’accordo su tutto».