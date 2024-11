La capolista Deliese si ferma a Melito. La squadra amaranto perde per la prima volta in questa stagione e lo fa contro la squadra gialloblù, nell'ottavo turno del campionato di Promozione B. 1-0 il risultato finale ma con un primo tempo chiuso a reti inviolate, anche se i padroni di casa sono stati vicini al gol con la traversa colpita da Pelaez agli sgoccioli dell'intervallo. Gli equilibri si rompono però dopo circa sessanta secondi dall'inizio della ripresa con il Melito che punge e fa male sull'asse Martinez-Megalhaes, con il primo che serve il secondo che, in diagonale, supera Zampaglione. Deliese che perde la vetta solitaria in classifica, agganciata dal Val Gallico, in attesa delle gare di domani.

Il rammarico di Gambi

Dopo le buone prestazioni esterne arriva dunque questo KO che il tecnico Nello Gambi commenta così, nel post-partita: «Devo dire che è stata una partita combattuta in campo tra due squadre che si sono date battaglia e che volevano portare a casa il risultato pieno. Non è facile venire qui a Melito contro una buona squadra organizzata, ma dobbiamo voltare pagina e andare avanti». Un piccolo rammarico però il tecnico lo ha: «Il primo tempo è stato molto equilibrato, poiché potevamo andare sia noi in vantaggio che il Melito con la traversa colpita, ma il rammarico è che a inizio ripresa non si può prendere gol dopo un minuto su un'imbucata di quel genere, perché poi lì cambia tutta la partita. Il rammarico dunque è proprio questo, capire perché nella ripresa c'è questo tipo di approccio e perché dobbiamo prendere lo schiaffo prima di reagire. Una sconfitta che comunque ci fa tornare con i piedi per terra e ci fa pensare alla prossima gara, consapevoli della nostra forza».